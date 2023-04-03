https://ria.ru/20230403/tserkov-1862747754.html

Церковь Чешских земель и Словакии поддержала гонимую УПЦ

Церковь Чешских земель и Словакии поддержала гонимую УПЦ - РИА Новости, 03.04.2023

Церковь Чешских земель и Словакии поддержала гонимую УПЦ

Действия украинских властей в отношении канонической Украинской православной церкви направлены на ее уничтожение, это ограничение религиозных свобод и нарушение РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T19:02

2023-04-03T19:02

2023-04-03T19:02

религия

украина

словакия

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Действия украинских властей в отношении канонической Украинской православной церкви направлены на ее уничтожение, это ограничение религиозных свобод и нарушение гражданского права, преследования духовенства УПЦ "не будут забыты Богом", заявил предстоятель Православной церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав. Его "Обращение в связи с гонением на Украинскую православную церковь" опубликовано в понедельник на сайте отдела внешних церковных связей УПЦ. "Преследование продолжается уже несколько десятилетий и имеет целью заменить каноническую Церковь раскольническими структурами, значительно усилилось после начала военного конфликта между Украиной и Россией, а в последние дни приобрело характер попытки ликвидировать (УПЦ – ред.)", - написал митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. По его словам, УПЦ подвергается "несправедливым и непростительным притеснениям со стороны украинской государственной власти". Он назвал действия украинских властей в отношении УПЦ "запугиванием и преследованием", "ограничением религиозных свобод" и "нарушением гражданского права". "Украинская православная церковь во главе с блаженнейшим митрополитом Киевским и всей Украины Онуфрием всегда заявлениями декларировала и доказывала свою аполитичность и национальный характер. Несмотря на это она оставалась объектом бесчисленных нападок и попыток ее дискредитировать. Кампания ненависти против представителей и верующих Украинской православной церкви завершилась в эти дни приказом о выходе монашеской братии Киево-Печерской лавры из обители", - сказано в письме. "Современная Голгофа Украинской православной церкви – преследование ее духовенства и издевательство над верными – не будет забыта ни Богом, ни историей", - заключил митрополит.

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230402/sobor-1862511186.html

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украина, словакия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, россия