https://ria.ru/20230403/trump-1862775401.html

Самолет Трампа приземлился в аэропорту Нью-Йорка

Самолет Трампа приземлился в аэропорту Нью-Йорка - РИА Новости, 03.04.2023

Самолет Трампа приземлился в аэропорту Нью-Йорка

Самолет с бывшим президентом США Дональдом Трампом приземлился в аэропорту Нью-Йорка в преддверии предъявления ему обвинений, сообщил CNN. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T22:33

2023-04-03T22:33

2023-04-03T23:15

в мире

нью-йорк (город)

сша

дональд трамп

laguardia

вашингтон (штат)

кевин маккарти

рон десантис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862024203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f8c27ac5816ad9a511a649774cc5fbe.jpg

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА новости. Самолет с бывшим президентом США Дональдом Трампом приземлился в аэропорту Нью-Йорка в преддверии предъявления ему обвинений, сообщил CNN.Воздушное судно село в аэропорту LaGuardia. На опубликованных телеканалом кадрах видно, как к нему подъезжает трап.По данным CNN, прокуратура Манхэттена готова предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.Трамп, комментируя ситуацию, назвал выдвижение обвинений против него политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю. При этом он назвал США "страной третьего мира". Экс-президент подчеркнул, что не может рассчитывать на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке. Он призвал сторонников протестовать, если ему предъявят обвинения.Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в беспрецедентном злоупотреблении властью. Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается одним из основных конкурентов Трампа на республиканских праймериз на выборах президента США 2024 года, заявил, что штат не будет содействовать экстрадиции бывшего главы государства, учитывая сомнительные обстоятельства дела.Предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс, которой якобы выплатили крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с Трампом.Сам экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Он также заявлял, что это политическое преследование, связанное с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20230402/tramp-1862492929.html

https://ria.ru/20230331/tramp-1862120545.html

нью-йорк (город)

сша

вашингтон (штат)

манхэттен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, laguardia, вашингтон (штат), кевин маккарти, рон десантис, манхэттен