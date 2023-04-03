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Конгрессвумен Грин призвала США продвигать мир на Украине
Конгрессвумен Грин призвала США продвигать мир на Украине - РИА Новости, 03.04.2023
Конгрессвумен Грин призвала США продвигать мир на Украине
США должны добиваться мира на Украине, а не финансировать "прокси-войну" с Россией, заявила член палаты представителей американского конгресса представитель... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:13
2023-04-03T12:13
2023-04-03T12:13
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. США должны добиваться мира на Украине, а не финансировать "прокси-войну" с Россией, заявила член палаты представителей американского конгресса представитель Консервативной партии Марджори Тейлор Грин. "США нужно продвигать мир на Украине, а не финансировать прокси-войну с Россией", - заявила она в интервью программе 60 Minutes ("60 минут") на телеканале CBS. По мнению Грин, США "не могут позволить себе еще одну чужую войну". Она также напомнила, что Украина не является ни членом НАТО, ни 51-м штатом США. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230306/oruzhie-1856172475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, марджори тейлор грин, владимир путин, сергей лавров, нато
В мире, США, Украина, Россия, Марджори Тейлор Грин, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Конгрессвумен Грин призвала США продвигать мир на Украине
Конгрессвумен Грин: США должны продвигать мир на Украине, не финансировать войну с Россией
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. США должны добиваться мира на Украине, а не финансировать "прокси-войну" с Россией, заявила член палаты представителей американского конгресса представитель Консервативной партии Марджори Тейлор Грин.
"США нужно продвигать мир на Украине, а не финансировать прокси-войну с Россией", - заявила она в интервью программе 60 Minutes ("60 минут") на телеканале CBS.
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По мнению Грин, США "не могут позволить себе еще одну чужую войну". Она также напомнила, что Украина не является ни членом НАТО, ни 51-м штатом США.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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