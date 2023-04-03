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Российские войска поразили 79 артподразделений ВСУ на огневых позициях - РИА Новости, 03.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/spetsoperatsiya-1862657692.html
Российские войска поразили 79 артподразделений ВСУ на огневых позициях
Российские войска поразили 79 артподразделений ВСУ на огневых позициях - РИА Новости, 03.04.2023
Российские войска поразили 79 артподразделений ВСУ на огневых позициях
Российские военные за сутки нанесли поражение 79 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:42
2023-04-03T14:42
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение 79 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах", - говорится в сводке военного ведомства. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР и ЛНР. Всего с начала спецоперации были уничтожены 405 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3648 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8521 танк и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9287 единиц специальной военной автомобильной техники
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские войска поразили 79 артподразделений ВСУ на огневых позициях

Минобороны: российские силы за сутки поразили 79 артподразделений ВСУ на огневых позициях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение 79 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны за сутки перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР и ЛНР.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 405 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3648 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8521 танк и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9287 единиц специальной военной автомобильной техники
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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