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На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 125 человек - РИА Новости, 03.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 03.04.2023 (обновлено: 14:40 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/spetsoperatsiya-1862654343.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 125 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 125 человек - РИА Новости, 03.04.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 125 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 125 военнослужащих, сообщили в понедельник в Telegram-канале Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:34
2023-04-03T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 125 военнослужащих, сообщили в понедельник в Telegram-канале Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражения подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника войск Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап и гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 125 человек

Минобороны России: на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 125 человек

© AP Photo / LIBKOSВоенный медик эвакуирует раненого украинского солдата
Военный медик эвакуирует раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Военный медик эвакуирует раненого украинского солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 125 военнослужащих, сообщили в понедельник в Telegram-канале Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражения подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника войск Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
"Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап и гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 апреля, 15:43
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
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