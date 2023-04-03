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На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 125 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 125 человек - РИА Новости, 03.04.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 125 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 125 военнослужащих, сообщили в понедельник в Telegram-канале Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:34
2023-04-03T14:34
2023-04-03T14:40
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безопасность
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 125 военнослужащих, сообщили в понедельник в Telegram-канале Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражения подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника войск Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап и гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 125 человек
Минобороны России: на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 125 человек
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости.
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 125 военнослужащих, сообщили в понедельник в Telegram-канале
Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражения подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника войск Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
"Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап и гаубица Д-30", - отметили в министерстве.