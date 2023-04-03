https://ria.ru/20230403/spetsoperatsiya-1862654343.html

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 125 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 125 человек - РИА Новости, 03.04.2023

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 125 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 125 военнослужащих, сообщили в понедельник в Telegram-канале Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:34

2023-04-03T14:34

2023-04-03T14:40

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 125 военнослужащих, сообщили в понедельник в Telegram-канале Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражения подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника войск Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап и гаубица Д-30", - отметили в министерстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность