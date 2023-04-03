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Губернатор Севастополя побывал на боевых позициях в зоне спецоперации
Губернатор Севастополя побывал на боевых позициях в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.04.2023
Губернатор Севастополя побывал на боевых позициях в зоне спецоперации
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что побывал на боевых позициях в зоне проведения спецоперации, где обсудил с военными организацию их быта и... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:00
2023-04-03T13:00
2023-04-03T13:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
севастополь
михаил развожаев
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что побывал на боевых позициях в зоне проведения спецоперации, где обсудил с военными организацию их быта и службы на передовой. "На выходных съездил на боевые позиции нашей 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты. Побывал в расположении штурмового батальона бригады, которому министерство обороны РФ присвоило имя Севастопольский. Осмотрел места расположения, пообщался с нашими бойцами", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Он добавил, что привез очередную партию дополнительной помощи: тепловизионные прицелы, сигареты и сладкое. Развожаев в рамках поездки обсудил, что еще необходимо военным для организации их быта и службы на передовой. "Комбриг сказал, что сейчас всего достаточно, есть точечные просьбы. Мы их обязательно выполним в рамках той гуманитарной помощи, которую оказываем нашим подразделениям с начала СВО - на фронт за это время мы закупили и отправили лекарств, амуниции, продуктов на сумму больше 140 миллионов рублей", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230401/zemlya-1862317577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, севастополь, михаил развожаев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Губернатор Севастополя побывал на боевых позициях в зоне спецоперации
Глава Севастополя Развожаев посетил боевые позиции бригады морской пехоты в зоне СВО