https://ria.ru/20230403/sotspodderzhka-1862687517.html
Пензенские власти окажут соцподдержку семьям военнослужащих по контракту
Пензенские власти окажут соцподдержку семьям военнослужащих по контракту - РИА Новости, 03.04.2023
Пензенские власти окажут соцподдержку семьям военнослужащих по контракту
Власти Пензенской области распространили меры социальной поддержки, ранее действовавшие только для семей добровольцев и призванных в рамках частичной... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:15
2023-04-03T16:15
2023-04-03T16:15
пензенская область
пензенская область
черное море
запорожская область
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 3 апр - РИА Новости. Власти Пензенской области распространили меры социальной поддержки, ранее действовавшие только для семей добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации, на семьи военнослужащих, которые служат по контракту в зоне специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале. "На заседании правительства приняли важнейшее решение: распространить все меры поддержки членов семей мобилизованных и добровольцев еще и на контрактников. Таких мер 25, а членов семей у пензенских бойцов, которые несут службу по контракту в зоне СВО, более 12 тысяч. Важно провести работу так, чтобы внимание было уделено всем. Ответственность предполагается персональная. Поддержка должна предоставляться с 1 апреля автоматически, людей гонять по огромному количеству учреждений мы не будем", - написал глава региона. Он отметил, что также принял решение организовать бесплатный летний отдых для более чем 2 тысяч детей участников специальной военной операции. "Дети погибших должны отдохнуть на Черном море. На это мы направили дополнительные средства из бюджета. Также выделили деньги на путевки для детей из подшефного нам Пологовского района (Запорожской области). Считаю все эти вопросы чрезвычайно важными. Буду держать на личном контроле и ждать прямой отчетности о выполнении", - добавил Мельниченко. Пресс-служба правительства области уточняет, что по поручению губернатора уже проведена корректировка комплекса мер поддержки областного уровня, их получателями стали все участники специальной военной операции и их семьи. "Это двухразовое бесплатное горячее питание в школах с первого по одиннадцатый класс - для детей военнослужащих. Освобождение от оплаты за присмотр и уход за их детьми в детских садах. Зачисление в первоочередном порядке в организации дошкольного образования и группы продленного дня. Бесплатное посещение кружков и секций", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. Глава региона отметил, что также семьи военнослужащих получают 50-процентную компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг, ежемесячную денежную выплату на проезд детей в общественном транспорте, бесплатное и внеочередное социальное обслуживание, первоочередное право на получение губернаторского жилищного сертификата.
https://ria.ru/20230329/sovet-1861547659.html
https://ria.ru/20230320/tsirk-1859154348.html
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пензенская область, черное море, запорожская область, олег мельниченко
Пензенская область, Пензенская область, Черное море, Запорожская область, Олег Мельниченко
Пензенские власти окажут соцподдержку семьям военнослужащих по контракту
Власти Пензенской области окажут соцподдержку семьям военнослужащих по контракту
ПЕНЗА, 3 апр - РИА Новости. Власти Пензенской области распространили меры социальной поддержки, ранее действовавшие только для семей добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации, на семьи военнослужащих, которые служат по контракту в зоне специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.
"На заседании правительства приняли важнейшее решение: распространить все меры поддержки членов семей мобилизованных и добровольцев еще и на контрактников. Таких мер 25, а членов семей у пензенских бойцов, которые несут службу по контракту в зоне СВО, более 12 тысяч. Важно провести работу так, чтобы внимание было уделено всем. Ответственность предполагается персональная. Поддержка должна предоставляться с 1 апреля автоматически, людей гонять по огромному количеству учреждений мы не будем", - написал глава региона.
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Он отметил, что также принял решение организовать бесплатный летний отдых для более чем 2 тысяч детей участников специальной военной операции.
"Дети погибших должны отдохнуть на Черном море
. На это мы направили дополнительные средства из бюджета. Также выделили деньги на путевки для детей из подшефного нам Пологовского района (Запорожской области
). Считаю все эти вопросы чрезвычайно важными. Буду держать на личном контроле и ждать прямой отчетности о выполнении", - добавил Мельниченко.
Пресс-служба правительства области уточняет, что по поручению губернатора уже проведена корректировка комплекса мер поддержки областного уровня, их получателями стали все участники специальной военной операции и их семьи. "Это двухразовое бесплатное горячее питание в школах с первого по одиннадцатый класс - для детей военнослужащих. Освобождение от оплаты за присмотр и уход за их детьми в детских садах. Зачисление в первоочередном порядке в организации дошкольного образования и группы продленного дня. Бесплатное посещение кружков и секций", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Глава региона отметил, что также семьи военнослужащих получают 50-процентную компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг, ежемесячную денежную выплату на проезд детей в общественном транспорте, бесплатное и внеочередное социальное обслуживание, первоочередное право на получение губернаторского жилищного сертификата.
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