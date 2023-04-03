https://ria.ru/20230403/sotrudnichestvo-1862648681.html

Главы МИД стран НАТО намерены обсудить сотрудничество России и Китая

Главы МИД стран НАТО намерены обсудить сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 03.04.2023

Главы МИД стран НАТО намерены обсудить сотрудничество России и Китая

Главы МИД стран НАТО намерены на совещании в Брюсселе 4-5 апреля обсудить сотрудничество России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:12

2023-04-03T14:12

2023-04-03T14:30

в мире

брюссель

россия

китай

нато

украина

йенс столтенберг

ван и (политик)

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО намерены на совещании в Брюсселе 4-5 апреля обсудить сотрудничество России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Министры будут обсуждать развитие сотрудничества России и Китая", - сообщил он на пресс-конференции накануне начала двухдневного заседания глав МИД стран альянса.Он добавил, что в альянсе следят за ситуацией по информации о возможных поставках Китаем оружия России и напомнил позицию НАТО о том, что "Китаю не стоит это делать".Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявлял, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.Страны НАТО с начала кризиса на Украине накачивают Киев вооружениями. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230325/kitay-1860657223.html

https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html

брюссель

россия

китай

украина

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в мире, брюссель, россия, китай, нато, украина, йенс столтенберг, ван и (политик)