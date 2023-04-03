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США сообщили Израилю о возможности частичного соглашения с Ираном по атому - РИА Новости, 03.04.2023
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23:17 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/soglashenie-1862779213.html
США сообщили Израилю о возможности частичного соглашения с Ираном по атому
США сообщили Израилю о возможности частичного соглашения с Ираном по атому - РИА Новости, 03.04.2023
США сообщили Израилю о возможности частичного соглашения с Ираном по атому
США проинформировали Израиль о возможности заключения соглашения с Ираном, которое будет основано на частичной заморозке ядерной программы в обмен на... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T23:17
2023-04-03T23:17
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
нед прайс
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 апр - РИА Новости. США проинформировали Израиль о возможности заключения соглашения с Ираном, которое будет основано на частичной заморозке ядерной программы в обмен на определенное ослабление санкций, сообщил в понедельник израильский портал Walla со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников, западных дипломатов и американских экспертов. По данным портала, Иран получил детали предложения, однако на данном этапе отверг его. Дискуссии в Белом доме относительно частичного соглашения с Ираном свидетельствуют о новом подходе американской администрации к кризису вокруг иранской ядерной программы и показывают, насколько Вашингтон обеспокоен прогрессом, достигнутым иранцами в области ядерной программы за последние два года, отмечает издание. Идея, обсуждаемая в Белом доме, состоит в том, чтобы попытаться достичь соглашения, которое не предусматривает полный возврат к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года, а больше напоминает временное соглашение, подписанное между Ираном и странами P5+1 в Женеве в ноябре 2013 года. Временное соглашение 2013 года предусматривало замораживание части иранской ядерной программы в обмен на частичное снятие санкций. Затем временное соглашение было подписано сроком на шесть месяцев, но несколько раз продлевалось до подписания полного ядерного соглашения в июле 2015 года. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. В последние месяцы израильский премьер Биньямин Нетаньяху активно пытается консолидировать международное сообщество в вопросе недопущения получения Ираном ядерного оружия. Ядерные амбиции Тегерана рассматриваются в Израиле в качестве серьезной угрозы национальной безопасности.
https://ria.ru/20230202/isfakhan-1849141508.html
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иран
сша
тегеран (город)
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, нед прайс, биньямин нетаньяху
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Нед Прайс, Биньямин Нетаньяху
США сообщили Израилю о возможности частичного соглашения с Ираном по атому

Walla: США проинформировали Израиль о возможности частичного соглашения с Ираном по атому

© AP Photo / Hamid Foroutan Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Hamid Foroutan
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 апр - РИА Новости. США проинформировали Израиль о возможности заключения соглашения с Ираном, которое будет основано на частичной заморозке ядерной программы в обмен на определенное ослабление санкций, сообщил в понедельник израильский портал Walla со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников, западных дипломатов и американских экспертов.
По данным портала, Иран получил детали предложения, однако на данном этапе отверг его.
Провинция Исфахан, Иран - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Иран обвинил Израиль в атаке на объект Минобороны в Исфахане
2 февраля, 09:40
Дискуссии в Белом доме относительно частичного соглашения с Ираном свидетельствуют о новом подходе американской администрации к кризису вокруг иранской ядерной программы и показывают, насколько Вашингтон обеспокоен прогрессом, достигнутым иранцами в области ядерной программы за последние два года, отмечает издание.
Идея, обсуждаемая в Белом доме, состоит в том, чтобы попытаться достичь соглашения, которое не предусматривает полный возврат к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года, а больше напоминает временное соглашение, подписанное между Ираном и странами P5+1 в Женеве в ноябре 2013 года.
Временное соглашение 2013 года предусматривало замораживание части иранской ядерной программы в обмен на частичное снятие санкций. Затем временное соглашение было подписано сроком на шесть месяцев, но несколько раз продлевалось до подписания полного ядерного соглашения в июле 2015 года.
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22 ноября 2022, 23:23
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
В последние месяцы израильский премьер Биньямин Нетаньяху активно пытается консолидировать международное сообщество в вопросе недопущения получения Ираном ядерного оружия. Ядерные амбиции Тегерана рассматриваются в Израиле в качестве серьезной угрозы национальной безопасности.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
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29 января, 15:35
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампНед ПрайсБиньямин Нетаньяху
 
 
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