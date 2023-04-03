https://ria.ru/20230403/sledovateli-1862691688.html

Следователи из Белоруссии и России обменялись опытом

Следователи из Белоруссии и России обменялись опытом - РИА Новости, 03.04.2023

Следователи из Белоруссии и России обменялись опытом

Следователи из Белоруссии и РФ обменялись опытом в сфере организации международной правовой помощи во взаимодействии с третьими странами, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:25

2023-04-03T16:25

2023-04-03T16:25

белоруссия

россия

минск

олег михайлов

следственный комитет россии (ск рф)

интерпол

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МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Следователи из Белоруссии и РФ обменялись опытом в сфере организации международной правовой помощи во взаимодействии с третьими странами, сообщается на сайте белорусского СК в понедельник. "В Следственном комитете состоялся учебно-методический семинар по вопросам международно-правового сотрудничества в ходе досудебного уголовного производства. В мероприятии приняли участие сотрудники профильного отдела центрального аппарата следственного ведомства Беларуси, групп международно-правового сотрудничества управлений по областям и городу Минску, представители генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел, а также Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в сообщении. Помимо этого, в центральном аппарате СК Белоруссии состоялась рабочая встреча с российскими коллегами, "на ней обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в рамках международных договоров и межведомственного соглашения о сотрудничестве". "У нас в структуре территориальных следственных органов нет отдельных подразделений, занимающихся вопросами оказания взаимной международной правовой помощи по уголовным делам. В этой связи деятельность созданных в прошлом году в управлениях Следственного комитета Беларуси самостоятельных групп международно-правового сотрудничества представляет для нас большой интерес", - сказал руководитель управления правового обеспечения и международного сотрудничества СКР Олег Михайлов. По данным СК Белоруссии, белорусская и российская стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества с компетентными органами иностранных государств в уголовно-правовой сфере, подробнее остановились на особенностях информационного взаимодействия с зарубежными партнерами по каналам Интерпола и Национального контактного пункта при расследовании киберпреступлений. Они обменялись опытом организации международной правовой помощи по уголовным делам.

https://ria.ru/20230403/belorussiya-1862689051.html

https://ria.ru/20230402/pozdravlenie-1862435652.html

белоруссия

россия

минск

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белоруссия, россия, минск, олег михайлов, следственный комитет россии (ск рф), интерпол