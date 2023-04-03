Следователи из Белоруссии и России обменялись опытом
Следователи из Белоруссии и России обменялись опытом в сфере международной правовой помощи
Сотрудник Следственного комитета РФ. Архивное фото
МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Следователи из Белоруссии и РФ обменялись опытом в сфере организации международной правовой помощи во взаимодействии с третьими странами, сообщается на сайте белорусского СК в понедельник.
"В Следственном комитете состоялся учебно-методический семинар по вопросам международно-правового сотрудничества в ходе досудебного уголовного производства. В мероприятии приняли участие сотрудники профильного отдела центрального аппарата следственного ведомства Беларуси, групп международно-правового сотрудничества управлений по областям и городу Минску, представители генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел, а также Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Помимо этого, в центральном аппарате СК Белоруссии состоялась рабочая встреча с российскими коллегами, "на ней обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в рамках международных договоров и межведомственного соглашения о сотрудничестве".
"У нас в структуре территориальных следственных органов нет отдельных подразделений, занимающихся вопросами оказания взаимной международной правовой помощи по уголовным делам. В этой связи деятельность созданных в прошлом году в управлениях Следственного комитета Беларуси самостоятельных групп международно-правового сотрудничества представляет для нас большой интерес", - сказал руководитель управления правового обеспечения и международного сотрудничества СКР Олег Михайлов.
По данным СК Белоруссии, белорусская и российская стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества с компетентными органами иностранных государств в уголовно-правовой сфере, подробнее остановились на особенностях информационного взаимодействия с зарубежными партнерами по каналам Интерпола и Национального контактного пункта при расследовании киберпреступлений. Они обменялись опытом организации международной правовой помощи по уголовным делам.