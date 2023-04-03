https://ria.ru/20230403/shkola-1862587006.html

Англо-американская школа в Москве прекратила работу

Англо-американская школа в Москве прекратила работу - РИА Новости, 03.04.2023

Англо-американская школа в Москве прекратила работу

Англо-американская школа в Москве прекратила работу после решения суда о приостановке ее деятельности, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:05

2023-04-03T11:05

2023-04-03T12:20

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148497/90/1484979056_0:0:2393:1346_1920x0_80_0_0_a32d202b43a6df997e9dc715d0cca094.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Англо-американская школа в Москве прекратила работу после решения суда о приостановке ее деятельности, убедился корреспондент РИА Новости. В десять утра в школе не было учеников, а на территорию не могли попасть даже родители. Корреспондент агентства наблюдал, как, судя по всему, эстонский дипломат (он приехал на машине с соответствующим дипломатическим кодом) забирал вещи ребенка — их вынес один из работников учебного заведения. По словам охранников, школу закрыли для всех, кроме сотрудников. На территории, в том числе на футбольных полях, нет ни учеников, ни преподавателей. На шлагбауме висит табличка с надписью: Gate closed. Накануне Тушинский суд Москвы приостановил работу Англо-американской школы на три месяца. Причиной стали грубые нарушения, выявленные при проверке, в том числе допуск к работе педагогов, у которых не было документов о профессиональном образовании и соответствующей квалификации. В частности, подобных документов не имели 15 учителей, большинство из них иностранцы. Англо-американская школа Москвы основана в 1949 году для обучения детей дипломатов. По последним данным, в ней было около тысячи учеников.

https://sn.ria.ru/20221125/obrazovanie-1834198332.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия