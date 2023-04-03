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Англо-американская школа в Москве прекратила работу - РИА Новости, 03.04.2023
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11:05 03.04.2023 (обновлено: 12:20 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/shkola-1862587006.html
Англо-американская школа в Москве прекратила работу
Англо-американская школа в Москве прекратила работу - РИА Новости, 03.04.2023
Англо-американская школа в Москве прекратила работу
Англо-американская школа в Москве прекратила работу после решения суда о приостановке ее деятельности, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:05
2023-04-03T12:20
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Англо-американская школа в Москве прекратила работу после решения суда о приостановке ее деятельности, убедился корреспондент РИА Новости. В десять утра в школе не было учеников, а на территорию не могли попасть даже родители. Корреспондент агентства наблюдал, как, судя по всему, эстонский дипломат (он приехал на машине с соответствующим дипломатическим кодом) забирал вещи ребенка — их вынес один из работников учебного заведения. По словам охранников, школу закрыли для всех, кроме сотрудников. На территории, в том числе на футбольных полях, нет ни учеников, ни преподавателей. На шлагбауме висит табличка с надписью: Gate closed. Накануне Тушинский суд Москвы приостановил работу Англо-американской школы на три месяца. Причиной стали грубые нарушения, выявленные при проверке, в том числе допуск к работе педагогов, у которых не было документов о профессиональном образовании и соответствующей квалификации. В частности, подобных документов не имели 15 учителей, большинство из них иностранцы. Англо-американская школа Москвы основана в 1949 году для обучения детей дипломатов. По последним данным, в ней было около тысячи учеников.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Англо-американская школа в Москве прекратила работу

Англо-американская школа Москвы не работает после решения о приостановке деятельности

CC BY 2.0 / AAS MOSCOW / Англо-американская школа в Москве
Англо-американская школа в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
CC BY 2.0 / AAS MOSCOW /
Англо-американская школа в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Англо-американская школа в Москве прекратила работу после решения суда о приостановке ее деятельности, убедился корреспондент РИА Новости.
В десять утра в школе не было учеников, а на территорию не могли попасть даже родители. Корреспондент агентства наблюдал, как, судя по всему, эстонский дипломат (он приехал на машине с соответствующим дипломатическим кодом) забирал вещи ребенка — их вынес один из работников учебного заведения.
По словам охранников, школу закрыли для всех, кроме сотрудников. На территории, в том числе на футбольных полях, нет ни учеников, ни преподавателей. На шлагбауме висит табличка с надписью: Gate closed.
Накануне Тушинский суд Москвы приостановил работу Англо-американской школы на три месяца. Причиной стали грубые нарушения, выявленные при проверке, в том числе допуск к работе педагогов, у которых не было документов о профессиональном образовании и соответствующей квалификации. В частности, подобных документов не имели 15 учителей, большинство из них иностранцы.
Англо-американская школа Москвы основана в 1949 году для обучения детей дипломатов. По последним данным, в ней было около тысячи учеников.
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