https://ria.ru/20230403/semi-1862747921.html

Семьи с новорожденными в Подмосковье получили более 300 миллионов рублей

Семьи с новорожденными в Подмосковье получили более 300 миллионов рублей - РИА Новости, 03.04.2023

Семьи с новорожденными в Подмосковье получили более 300 миллионов рублей

В Московской области семьи с новорожденными могут получить выплаты по программе "Я родился в Подмосковье" в размере 20 тысяч рублей. Министр социального... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T19:03

2023-04-03T19:03

2023-04-03T19:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В Московской области семьи с новорожденными могут получить выплаты по программе "Я родился в Подмосковье" в размере 20 тысяч рублей. Министр социального развития Московской области Людмила Болотаева отметила, что с начала года мерой поддержки воспользовались более 15 тысяч семей, сообщил телеканал "360".Программа "Я родился в Подмосковье" реализуется в рамках нацпроекта "Демография". Родители могут выбрать: получить выплату или подарочный набор, куда входит все необходимое для ребенка. Выплаты зачисляют единовременно в первый год жизни ребенка."Эта программа стала настоящим подспорьем для молодых семей и позволяет им обеспечить своих детей всем необходимым в первые месяцы жизни", – отметили в министерстве социального развития региона.Выплату можно оформить на портале госуслуг или в роддоме.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)