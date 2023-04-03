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Семьи с новорожденными в Подмосковье получили более 300 миллионов рублей
Семьи с новорожденными в Подмосковье получили более 300 миллионов рублей - РИА Новости, 03.04.2023
Семьи с новорожденными в Подмосковье получили более 300 миллионов рублей
В Московской области семьи с новорожденными могут получить выплаты по программе "Я родился в Подмосковье" в размере 20 тысяч рублей. Министр социального... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:03
2023-04-03T19:03
2023-04-03T19:03
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В Московской области семьи с новорожденными могут получить выплаты по программе "Я родился в Подмосковье" в размере 20 тысяч рублей. Министр социального развития Московской области Людмила Болотаева отметила, что с начала года мерой поддержки воспользовались более 15 тысяч семей, сообщил телеканал "360".Программа "Я родился в Подмосковье" реализуется в рамках нацпроекта "Демография". Родители могут выбрать: получить выплату или подарочный набор, куда входит все необходимое для ребенка. Выплаты зачисляют единовременно в первый год жизни ребенка."Эта программа стала настоящим подспорьем для молодых семей и позволяет им обеспечить своих детей всем необходимым в первые месяцы жизни", – отметили в министерстве социального развития региона.Выплату можно оформить на портале госуслуг или в роддоме.
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РИА Новости
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