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Семьи с новорожденными в Подмосковье получили более 300 миллионов рублей - РИА Новости, 03.04.2023
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Новости Подмосковья
 
19:03 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/semi-1862747921.html
Семьи с новорожденными в Подмосковье получили более 300 миллионов рублей
Семьи с новорожденными в Подмосковье получили более 300 миллионов рублей - РИА Новости, 03.04.2023
Семьи с новорожденными в Подмосковье получили более 300 миллионов рублей
В Московской области семьи с новорожденными могут получить выплаты по программе "Я родился в Подмосковье" в размере 20 тысяч рублей. Министр социального... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:03
2023-04-03T19:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В Московской области семьи с новорожденными могут получить выплаты по программе "Я родился в Подмосковье" в размере 20 тысяч рублей. Министр социального развития Московской области Людмила Болотаева отметила, что с начала года мерой поддержки воспользовались более 15 тысяч семей, сообщил телеканал "360".Программа "Я родился в Подмосковье" реализуется в рамках нацпроекта "Демография". Родители могут выбрать: получить выплату или подарочный набор, куда входит все необходимое для ребенка. Выплаты зачисляют единовременно в первый год жизни ребенка."Эта программа стала настоящим подспорьем для молодых семей и позволяет им обеспечить своих детей всем необходимым в первые месяцы жизни", – отметили в министерстве социального развития региона.Выплату можно оформить на портале госуслуг или в роддоме.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Семьи с новорожденными в Подмосковье получили более 300 миллионов рублей

© Unsplash / freestocksДетская кроватка
Детская кроватка
© Unsplash / freestocks
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В Московской области семьи с новорожденными могут получить выплаты по программе "Я родился в Подмосковье" в размере 20 тысяч рублей. Министр социального развития Московской области Людмила Болотаева отметила, что с начала года мерой поддержки воспользовались более 15 тысяч семей, сообщил телеканал "360".
Программа "Я родился в Подмосковье" реализуется в рамках нацпроекта "Демография". Родители могут выбрать: получить выплату или подарочный набор, куда входит все необходимое для ребенка. Выплаты зачисляют единовременно в первый год жизни ребенка.
"Эта программа стала настоящим подспорьем для молодых семей и позволяет им обеспечить своих детей всем необходимым в первые месяцы жизни", – отметили в министерстве социального развития региона.
Выплату можно оформить на портале госуслуг или в роддоме.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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