https://ria.ru/20230403/samolet-1862683393.html

Появились подробности крушения самолета под Волгоградом

Появились подробности крушения самолета под Волгоградом - РИА Новости, 03.04.2023

Появились подробности крушения самолета под Волгоградом

Пилот, погибший при крушении двухместного самолета "Бегас" в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, пытался взлететь с не предназначенного для взлета... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:02

2023-04-03T16:02

2023-04-03T16:25

происшествия

среднеахтубинский район

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

южная транспортная прокуратура

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ВОЛГОГРАД, 3 апр – РИА Новости. Пилот, погибший при крушении двухместного самолета "Бегас" в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, пытался взлететь с не предназначенного для взлета участка, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Легкомоторный самолет разбился рядом с поселком Стандартный в Среднеахтубинском районе, пилот погиб, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб. Отмечается, что на месте работают следователи. Проверку по авиаинциденту также организовала Южная транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20230403/avarii-1862666955.html

среднеахтубинский район

волгоградская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, среднеахтубинский район, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура