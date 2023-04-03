https://ria.ru/20230403/samolet-1862683393.html
Появились подробности крушения самолета под Волгоградом
Появились подробности крушения самолета под Волгоградом - РИА Новости, 03.04.2023
Появились подробности крушения самолета под Волгоградом
Пилот, погибший при крушении двухместного самолета "Бегас" в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, пытался взлететь с не предназначенного для взлета... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:02
2023-04-03T16:02
2023-04-03T16:25
происшествия
среднеахтубинский район
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
южная транспортная прокуратура
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ВОЛГОГРАД, 3 апр – РИА Новости. Пилот, погибший при крушении двухместного самолета "Бегас" в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, пытался взлететь с не предназначенного для взлета участка, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Легкомоторный самолет разбился рядом с поселком Стандартный в Среднеахтубинском районе, пилот погиб, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб. Отмечается, что на месте работают следователи. Проверку по авиаинциденту также организовала Южная транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20230403/avarii-1862666955.html
среднеахтубинский район
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, среднеахтубинский район, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура
Происшествия, Среднеахтубинский район, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Южная транспортная прокуратура
Появились подробности крушения самолета под Волгоградом
СК: рухнувший в Волгоградской области двухместный самолет "Бегас" упал при взлете