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Появились подробности крушения самолета под Волгоградом - РИА Новости, 03.04.2023
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16:02 03.04.2023 (обновлено: 16:25 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/samolet-1862683393.html
Появились подробности крушения самолета под Волгоградом
Появились подробности крушения самолета под Волгоградом - РИА Новости, 03.04.2023
Появились подробности крушения самолета под Волгоградом
Пилот, погибший при крушении двухместного самолета "Бегас" в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, пытался взлететь с не предназначенного для взлета... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:02
2023-04-03T16:25
происшествия
среднеахтубинский район
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
южная транспортная прокуратура
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ВОЛГОГРАД, 3 апр – РИА Новости. Пилот, погибший при крушении двухместного самолета "Бегас" в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, пытался взлететь с не предназначенного для взлета участка, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Легкомоторный самолет разбился рядом с поселком Стандартный в Среднеахтубинском районе, пилот погиб, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб. Отмечается, что на месте работают следователи. Проверку по авиаинциденту также организовала Южная транспортная прокуратура.
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среднеахтубинский район
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происшествия, среднеахтубинский район, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура
Происшествия, Среднеахтубинский район, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Южная транспортная прокуратура
Появились подробности крушения самолета под Волгоградом

СК: рухнувший в Волгоградской области двухместный самолет "Бегас" упал при взлете

© СК РФМесто крушения легкомоторного самолета в Волгоградской области. 3 апреля 2023
Место крушения легкомоторного самолета в Волгоградской области. 3 апреля 2023
© СК РФ
Место крушения легкомоторного самолета в Волгоградской области. 3 апреля 2023
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ВОЛГОГРАД, 3 апр – РИА Новости. Пилот, погибший при крушении двухместного самолета "Бегас" в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, пытался взлететь с не предназначенного для взлета участка, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Легкомоторный самолет разбился рядом с поселком Стандартный в Среднеахтубинском районе, пилот погиб, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"По предварительным данным, 3 апреля 2023 года при взлете с участка поля, не предназначенного для взлета и посадки воздушных судов, потерпел крушение легкомоторный самолет. 58-летний пилот, являющийся владельцем самолета, от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на месте работают следователи. Проверку по авиаинциденту также организовала Южная транспортная прокуратура.
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Вчера, 15:20
 
ПроисшествияСреднеахтубинский районВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Южная транспортная прокуратура
 
 
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