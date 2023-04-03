https://ria.ru/20230403/sadovnichiy-1862570131.html
Путин поздравил Садовничего с днем рождения
Путин поздравил Садовничего с днем рождения - РИА Новости, 03.04.2023
Путин поздравил Садовничего с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил ректора МГУ Виктора Садовничего с днем рождения, отметив, что тот по праву пользуется высоким авторитетом как крупный... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:08
2023-04-03T10:08
2023-04-03T10:08
политика
образование - общество
россия
виктор садовничий
владимир путин
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ректора МГУ Виктора Садовничего с днем рождения, отметив, что тот по праву пользуется высоким авторитетом как крупный учёный, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Также, глава государства пожелал Садовничему здоровья и осуществления намеченных планов.
https://ria.ru/20230125/putin-1847390650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, образование - общество, россия, виктор садовничий, владимир путин, мгу имени м. в. ломоносова
Политика, Образование - Общество, Россия, Виктор Садовничий, Владимир Путин, МГУ имени М. В. Ломоносова
Путин поздравил Садовничего с днем рождения
Путин направил поздравительную телеграмму в честь 84-летия ректора МГУ Садовничего