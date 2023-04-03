Путин поздравил Садовничего с днем рождения

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"Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом как крупный учёный и организатор, ректор одного из ведущих университетов страны. Коллеги, студенты, выпускники МГУ, все, кому довелось быть знакомым с Вами, неизменно отмечают Ваши исключительные профессиональные качества, огромный творческий потенциал, внимательное, доброжелательное отношение к людям", - говорится в поздравлении президента.