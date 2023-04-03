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Путин поздравил Садовничего с днем рождения - РИА Новости, 03.04.2023
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10:08 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/sadovnichiy-1862570131.html
Путин поздравил Садовничего с днем рождения
Путин поздравил Садовничего с днем рождения - РИА Новости, 03.04.2023
Путин поздравил Садовничего с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил ректора МГУ Виктора Садовничего с днем рождения, отметив, что тот по праву пользуется высоким авторитетом как крупный... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:08
2023-04-03T10:08
политика
образование - общество
россия
виктор садовничий
владимир путин
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ректора МГУ Виктора Садовничего с днем рождения, отметив, что тот по праву пользуется высоким авторитетом как крупный учёный, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Также, глава государства пожелал Садовничему здоровья и осуществления намеченных планов.
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политика, образование - общество, россия, виктор садовничий, владимир путин, мгу имени м. в. ломоносова
Политика, Образование - Общество, Россия, Виктор Садовничий, Владимир Путин, МГУ имени М. В. Ломоносова
Путин поздравил Садовничего с днем рождения

Путин направил поздравительную телеграмму в честь 84-летия ректора МГУ Садовничего

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВиктор Садовничий
Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Виктор Садовничий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ректора МГУ Виктора Садовничего с днем рождения, отметив, что тот по праву пользуется высоким авторитетом как крупный учёный, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом как крупный учёный и организатор, ректор одного из ведущих университетов страны. Коллеги, студенты, выпускники МГУ, все, кому довелось быть знакомым с Вами, неизменно отмечают Ваши исключительные профессиональные качества, огромный творческий потенциал, внимательное, доброжелательное отношение к людям", - говорится в поздравлении президента.
Также, глава государства пожелал Садовничему здоровья и осуществления намеченных планов.
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ПолитикаОбразование - ОбществоРоссияВиктор СадовничийВладимир ПутинМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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