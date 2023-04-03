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СМИ: Rheinmetall строит в Румынии центр для используемого Киевом вооружения
СМИ: Rheinmetall строит в Румынии центр для используемого Киевом вооружения - РИА Новости, 03.04.2023
СМИ: Rheinmetall строит в Румынии центр для используемого Киевом вооружения
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall строит в Румынии центр технического обслуживания и логистики, который будет обслуживать используемое Украиной вооружение, РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T01:18
2023-04-03T01:18
2023-04-03T01:18
украина
нато
румыния
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall строит в Румынии центр технического обслуживания и логистики, который будет обслуживать используемое Украиной вооружение, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании. По его данным, ожидается, что центр техобслуживания начнет работу в этом месяце. Он будет расположен в румынском Сату-Маре - недалеко от границы с Украиной - и будет обслуживать самоходные гаубицы, танки Leopard 2 и Challenger, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и военные грузовики. Представитель компании заявил, что роль сервисного центра будет заключаться в "поддержании оперативной готовности западных боевых систем, используемых на Украине, и обеспечении материально-технической поддержки". "Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является предоставление силам НАТО и Украине наилучшей возможной поддержки", - заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.
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украина, нато, румыния, в мире
Украина, НАТО, Румыния, В мире
СМИ: Rheinmetall строит в Румынии центр для используемого Киевом вооружения
Reuters: Rheinmetall строит в Румынии центр для обслуживания вооружения, используемого ВСУ