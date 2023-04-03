https://ria.ru/20230403/rheinmetall-1862538723.html

СМИ: Rheinmetall строит в Румынии центр для используемого Киевом вооружения

СМИ: Rheinmetall строит в Румынии центр для используемого Киевом вооружения - РИА Новости, 03.04.2023

СМИ: Rheinmetall строит в Румынии центр для используемого Киевом вооружения

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall строит в Румынии центр технического обслуживания и логистики, который будет обслуживать используемое Украиной вооружение, РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T01:18

2023-04-03T01:18

2023-04-03T01:18

украина

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall строит в Румынии центр технического обслуживания и логистики, который будет обслуживать используемое Украиной вооружение, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании. По его данным, ожидается, что центр техобслуживания начнет работу в этом месяце. Он будет расположен в румынском Сату-Маре - недалеко от границы с Украиной - и будет обслуживать самоходные гаубицы, танки Leopard 2 и Challenger, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и военные грузовики. Представитель компании заявил, что роль сервисного центра будет заключаться в "поддержании оперативной готовности западных боевых систем, используемых на Украине, и обеспечении материально-технической поддержки". "Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является предоставление силам НАТО и Украине наилучшей возможной поддержки", - заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

https://ria.ru/20230314/boepripasy-1857770306.html

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украина, нато, румыния, в мире