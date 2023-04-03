https://ria.ru/20230403/rassledovanie-1862781419.html

Посольство: США не хотят раскрытия правды о подрыве "Северных потоков"

Посольство: США не хотят раскрытия правды о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 03.04.2023

Посольство: США не хотят раскрытия правды о подрыве "Северных потоков"

Россия считает, что Белый дом не заинтересован в том, чтобы правда о диверсии на газопроводах "Северный поток" стала достоянием общественности, заявило в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T23:52

2023-04-03T23:52

2023-04-03T23:52

россия

вашингтон (штат)

сша

северный поток

авария на "северных потоках"

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Россия считает, что Белый дом не заинтересован в том, чтобы правда о диверсии на газопроводах "Северный поток" стала достоянием общественности, заявило в понедельник посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале. "События последних недель, в том числе многочисленные "анонимные вбросы" в местные СМИ, лишний раз подтверждают, что Белый дом не заинтересован в том, чтобы неудобоваримая истина о заказчиках и исполнителях этой диверсии стала достоянием широкой общественности", - говорится в комментарии, опубликованном в аккаунте российской дипмиссии в Telegram. В посольстве также обратили внимание на заявления администрации о якобы достигнутых за прошлый год успехах США в укреплении энергобезопасности своих европейских партнеров. "По сути, местные власти отчитываются о том, как Вашингтон спровоцировал серьезнейшие проблемы в глобальной энергетике. С упорством, достойным лучшего применения, рассуждают о "преимуществах" разрыва энергосвязей России и Европы. Как "манну небесную" подают рекордные отгрузки американского СПГ, призванные заместить "недемократичный" отечественный природный газ", - следует из заявления. В посольстве полагают, что США сомнительным образом создают образ общего внешнего врага в целях тотальной перекройки сырьевых рынков. При этом Вашингтон, добавляет дипмиссия, "не стесняется выкручивать руки союзникам", заставляя последних на десятилетия вперед подписываться под "кабальными" условиями контрактов. "Со своей стороны Россия, как ответственная держава, всегда предпочитала иной – основанный на взаимной выгоде – путь энергетического сотрудничества с партнерами. Видимо, именно неспособность добиваться честных конкурентных преимуществ вынудила наших недоброжелателей перейти к радикальным шагам вроде запретов на импорт отечественной продукции и введения пресловутых "ценовых потолков" на углеводороды", - заключило посольство РФ в США.

https://ria.ru/20230402/khersh-1862493775.html

https://ria.ru/20230403/ataka-1862767945.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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россия, вашингтон (штат), сша, северный поток, авария на "северных потоках", в мире