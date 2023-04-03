https://ria.ru/20230403/pytki-1862714651.html

Украинские спецслужбы пытают российских граждан и военных, заявил омбудсмен

Украинские спецслужбы пытают российских граждан и военных, заявил омбудсмен - РИА Новости, 03.04.2023

Украинские спецслужбы пытают российских граждан и военных, заявил омбудсмен

Гражданские лица, осужденные по политическим мотивам, и российские военнослужащие подвергаются психологическому давлению и пыткам со стороны сотрудников... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:27

2023-04-03T17:27

2023-04-03T17:27

в мире

украина

виктория сердюкова

россия

луганская народная республика

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_de7b4dee3ed931f7221b91c7b99563dc.jpg

ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Гражданские лица, осужденные по политическим мотивам, и российские военнослужащие подвергаются психологическому давлению и пыткам со стороны сотрудников украинских спецслужб, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. "Незаконно осужденные по политическим мотивам гражданские лица и российские военнослужащие, находясь в украинских застенках, регулярно подвергаются психологическому давлению и пыткам со стороны украинских спецслужб. Иногда не только из-за выгоды получить ценную информацию, а и просто ради удовольствия", - написала Сердюкова в своем телеграм-канале. Она добавила, что о многочисленных фактах нарушения прав человека сообщили находящиеся в заключении на Украине, вернувшиеся из украинского плена и их родственники. Омбудсмен отметила, что условия содержания заключенных на Украине не только не соответствует нормам международного права, но и являются "неоспоримым доказательством совершающихся преступлений". Ранее Виктория Сердюкова заявляла, что российских военнослужащих, попавших в плен на украинских территориях, подвергают пыткам и издевательством за отказ петь гимн Украины. Глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк позже сообщил, что около половины российских военнопленных, задержанных на Украине, опрошенных ООН, заявили о пытках и жестоком обращении. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230401/lyashuk-1862379119.html

https://ria.ru/20230323/pytki-1859928946.html

украина

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, виктория сердюкова, россия, луганская народная республика, оон