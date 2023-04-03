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Украинские спецслужбы пытают российских граждан и военных, заявил омбудсмен - РИА Новости, 03.04.2023
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17:27 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/pytki-1862714651.html
Украинские спецслужбы пытают российских граждан и военных, заявил омбудсмен
Украинские спецслужбы пытают российских граждан и военных, заявил омбудсмен - РИА Новости, 03.04.2023
Украинские спецслужбы пытают российских граждан и военных, заявил омбудсмен
Гражданские лица, осужденные по политическим мотивам, и российские военнослужащие подвергаются психологическому давлению и пыткам со стороны сотрудников... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:27
2023-04-03T17:27
в мире
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виктория сердюкова
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Гражданские лица, осужденные по политическим мотивам, и российские военнослужащие подвергаются психологическому давлению и пыткам со стороны сотрудников украинских спецслужб, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. "Незаконно осужденные по политическим мотивам гражданские лица и российские военнослужащие, находясь в украинских застенках, регулярно подвергаются психологическому давлению и пыткам со стороны украинских спецслужб. Иногда не только из-за выгоды получить ценную информацию, а и просто ради удовольствия", - написала Сердюкова в своем телеграм-канале. Она добавила, что о многочисленных фактах нарушения прав человека сообщили находящиеся в заключении на Украине, вернувшиеся из украинского плена и их родственники. Омбудсмен отметила, что условия содержания заключенных на Украине не только не соответствует нормам международного права, но и являются "неоспоримым доказательством совершающихся преступлений". Ранее Виктория Сердюкова заявляла, что российских военнослужащих, попавших в плен на украинских территориях, подвергают пыткам и издевательством за отказ петь гимн Украины. Глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк позже сообщил, что около половины российских военнопленных, задержанных на Украине, опрошенных ООН, заявили о пытках и жестоком обращении. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, украина, виктория сердюкова, россия, луганская народная республика, оон
В мире, Украина, Виктория Сердюкова, Россия, Луганская Народная Республика, ООН
Украинские спецслужбы пытают российских граждан и военных, заявил омбудсмен

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: российские граждане и военные подвергаются пыткам на Украине

© Фото : СБУСотрудник СБУ в правительственном квартале Киева
Сотрудник СБУ в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ в правительственном квартале Киева. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Гражданские лица, осужденные по политическим мотивам, и российские военнослужащие подвергаются психологическому давлению и пыткам со стороны сотрудников украинских спецслужб, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
"Незаконно осужденные по политическим мотивам гражданские лица и российские военнослужащие, находясь в украинских застенках, регулярно подвергаются психологическому давлению и пыткам со стороны украинских спецслужб. Иногда не только из-за выгоды получить ценную информацию, а и просто ради удовольствия", - написала Сердюкова в своем телеграм-канале.
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Она добавила, что о многочисленных фактах нарушения прав человека сообщили находящиеся в заключении на Украине, вернувшиеся из украинского плена и их родственники.
Омбудсмен отметила, что условия содержания заключенных на Украине не только не соответствует нормам международного права, но и являются "неоспоримым доказательством совершающихся преступлений".
Ранее Виктория Сердюкова заявляла, что российских военнослужащих, попавших в плен на украинских территориях, подвергают пыткам и издевательством за отказ петь гимн Украины. Глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк позже сообщил, что около половины российских военнопленных, задержанных на Украине, опрошенных ООН, заявили о пытках и жестоком обращении.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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