https://ria.ru/20230403/proisshestviya-1862720147.html
Отрезанные ступни. Почему полоумного маньяка до сих пор не поймали
Отрезанные ступни. Почему полоумного маньяка до сих пор не поймали - РИА Новости, 03.04.2023
Отрезанные ступни. Почему полоумного маньяка до сих пор не поймали
Канадская полиция продолжает биться над загадкой "отрезанных человеческих ступней". Их находили на берегу моря Селиш с 2007-го 2019-й. Личности некоторых... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:46
2023-04-03T17:46
2023-04-03T18:53
британская колумбия
индийский океан
суррей
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Канадская полиция продолжает биться над загадкой "отрезанных человеческих ступней". Их находили на берегу моря Селиш с 2007-го 2019-й. Личности некоторых погибших даже удалось установить. В отличие от причин смерти – у следователей две основные версии. Подробнее – в материале РИА Новости.Первые находкиВ августе 2007-го на берег острова Джедадайа в Британской Колумбии вынесло стопу человека, обутую в кроссовок фирмы Adidas. Изучив фрагмент тела, криминалисты поняли, что стопа была правой и, вероятно, принадлежала мужчине. Личность погибшего установили довольно быстро: страдающий от депрессии местный житель, пропавший несколько месяцев назад. Кроссовок же оказался 2003-го года выпуска.Детективы опросили родных погибшего и пришли к выводу, что тот, скорее всего, покончил с собой. На этом, казалось, можно было ставить точку, однако спустя всего несколько дней на берегу того же озера только на острове Габриола обнаружили еще стопу. Она также была правой, но на этот раз обутой в кроссовок Reebok 2004-го года выпуска.Личность погибшего установить не удалось. Ученые предположили, что всему виной несчастный случай. Со временем тело разложилось, поэтому ступня отделилась.Через полгода, в феврале 2008-го, история повторилась: также правая ступня, обутая в кроссовок 2003-го года выпуска. На этот раз Nike. Личность мужчины вновь идентифицировали – им оказался 21-летний житель города Суррей провинции Британская Колумбия, пропавший еще четыре года назад. Причина смерти так и осталось неизвестной. По словам родных, молодой человек не страдал депрессий и никогда не высказывал мысли о самоубийстве.Криминальный следПо окрестностям поползли слухи о маньяке. Первым делом детективы проверили всех душевнобольных, но никто из них не стал подозреваемым.Ступни тем временем находили с пугающей периодичностью. Особое внимание привлекла находка, случившаяся в ноябре 2011-го. По экспертизе ДНК удалось выяснить, что фрагмент тела принадлежал местному рыбаку Стефану Заружко, пропавшему еще в далеком 1987-м. Впрочем, эксперты решили, что умер тот по естественным причинам.Последнюю стопу обнаружили еще спустя восемь лет – 1 января 2019-го. Всего их оказалось около 20. При этом пол обладателей определили лишь в шести случаях.Жертвы цунамиДолгое время одной из приоритетных версий была криминальная – действия неизвестного маньяка. Однако со временем от нее практически полностью отказались. По двум причинам.Во-первых, не нашли ни одного подозреваемого. Во-вторых, несколько эпизодов, в том числе обнаружение стопы рыбака, не вписывались в общую картину.Кроме того, на фрагментах тел не обнаружили следов насилия.Сейчас ученые больше склоняются к другой версии - все эти люди погибли в результате несчастных случаев. Соленая вода способствовала разложению тел. Некоторые и вовсе выдвигают теорию, что почти все погибшие стали жертвами мощнейшего цунами, случившегося в Индийском океане в 2004-м. Тогда оно унесло более 230 тысяч жизней.Затем сильные северо-восточные течения принесли человеческие останки сначала из Индийского океана в Тихий, а оттуда и в море Селиш. В пользу этой версии говорит тот факт, что обувь произведена преимущественно в начале нулевых в азиатских странах.
https://ria.ru/20230331/kriminal-1862221895.html
британская колумбия
индийский океан
суррей
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
британская колумбия, индийский океан, суррей
Британская Колумбия, Индийский океан, Суррей
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Канадская полиция продолжает биться над загадкой "отрезанных человеческих ступней". Их находили на берегу моря Селиш с 2007-го 2019-й. Личности некоторых погибших даже удалось установить. В отличие от причин смерти – у следователей две основные версии. Подробнее – в материале РИА Новости.
В августе 2007-го на берег острова Джедадайа в Британской Колумбии вынесло стопу человека, обутую в кроссовок фирмы Adidas. Изучив фрагмент тела, криминалисты поняли, что стопа была правой и, вероятно, принадлежала мужчине. Личность погибшего установили довольно быстро: страдающий от депрессии местный житель, пропавший несколько месяцев назад. Кроссовок же оказался 2003-го года выпуска.
Детективы опросили родных погибшего и пришли к выводу, что тот, скорее всего, покончил с собой. На этом, казалось, можно было ставить точку, однако спустя всего несколько дней на берегу того же озера только на острове Габриола обнаружили еще стопу. Она также была правой, но на этот раз обутой в кроссовок Reebok 2004-го года выпуска.
Личность погибшего установить не удалось. Ученые предположили, что всему виной несчастный случай. Со временем тело разложилось, поэтому ступня отделилась.
Через полгода, в феврале 2008-го, история повторилась: также правая ступня, обутая в кроссовок 2003-го года выпуска. На этот раз Nike. Личность мужчины вновь идентифицировали – им оказался 21-летний житель города Суррей провинции Британская Колумбия, пропавший еще четыре года назад. Причина смерти так и осталось неизвестной. По словам родных, молодой человек не страдал депрессий и никогда не высказывал мысли о самоубийстве.
По окрестностям поползли слухи о маньяке. Первым делом детективы проверили всех душевнобольных, но никто из них не стал подозреваемым.
Одно из самых загадочных преступлений в российской истории
Ступни тем временем находили с пугающей периодичностью. Особое внимание привлекла находка, случившаяся в ноябре 2011-го. По экспертизе ДНК удалось выяснить, что фрагмент тела принадлежал местному рыбаку Стефану Заружко, пропавшему еще в далеком 1987-м. Впрочем, эксперты решили, что умер тот по естественным причинам.
Последнюю стопу обнаружили еще спустя восемь лет – 1 января 2019-го. Всего их оказалось около 20. При этом пол обладателей определили лишь в шести случаях.
Долгое время одной из приоритетных версий была криминальная – действия неизвестного маньяка. Однако со временем от нее практически полностью отказались. По двум причинам.
Во-первых, не нашли ни одного подозреваемого. Во-вторых, несколько эпизодов, в том числе обнаружение стопы рыбака, не вписывались в общую картину.
Кроме того, на фрагментах тел не обнаружили следов насилия.
Сейчас ученые больше склоняются к другой версии - все эти люди погибли в результате несчастных случаев. Соленая вода способствовала разложению тел. Некоторые и вовсе выдвигают теорию, что почти все погибшие стали жертвами мощнейшего цунами, случившегося в Индийском океане в 2004-м. Тогда оно унесло более 230 тысяч жизней.
Затем сильные северо-восточные течения принесли человеческие останки сначала из Индийского океана в Тихий, а оттуда и в море Селиш. В пользу этой версии говорит тот факт, что обувь произведена преимущественно в начале нулевых в азиатских странах.