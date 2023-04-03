https://ria.ru/20230403/proisshestviya-1862720147.html

Отрезанные ступни. Почему полоумного маньяка до сих пор не поймали

Отрезанные ступни. Почему полоумного маньяка до сих пор не поймали - РИА Новости, 03.04.2023

Отрезанные ступни. Почему полоумного маньяка до сих пор не поймали

Канадская полиция продолжает биться над загадкой "отрезанных человеческих ступней". Их находили на берегу моря Селиш с 2007-го 2019-й. Личности некоторых... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:46

2023-04-03T17:46

2023-04-03T18:53

британская колумбия

индийский океан

суррей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862706767_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c99d5bccf756c5eeddb5f15a1424599.jpg

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Канадская полиция продолжает биться над загадкой "отрезанных человеческих ступней". Их находили на берегу моря Селиш с 2007-го 2019-й. Личности некоторых погибших даже удалось установить. В отличие от причин смерти – у следователей две основные версии. Подробнее – в материале РИА Новости.Первые находкиВ августе 2007-го на берег острова Джедадайа в Британской Колумбии вынесло стопу человека, обутую в кроссовок фирмы Adidas. Изучив фрагмент тела, криминалисты поняли, что стопа была правой и, вероятно, принадлежала мужчине. Личность погибшего установили довольно быстро: страдающий от депрессии местный житель, пропавший несколько месяцев назад. Кроссовок же оказался 2003-го года выпуска.Детективы опросили родных погибшего и пришли к выводу, что тот, скорее всего, покончил с собой. На этом, казалось, можно было ставить точку, однако спустя всего несколько дней на берегу того же озера только на острове Габриола обнаружили еще стопу. Она также была правой, но на этот раз обутой в кроссовок Reebok 2004-го года выпуска.Личность погибшего установить не удалось. Ученые предположили, что всему виной несчастный случай. Со временем тело разложилось, поэтому ступня отделилась.Через полгода, в феврале 2008-го, история повторилась: также правая ступня, обутая в кроссовок 2003-го года выпуска. На этот раз Nike. Личность мужчины вновь идентифицировали – им оказался 21-летний житель города Суррей провинции Британская Колумбия, пропавший еще четыре года назад. Причина смерти так и осталось неизвестной. По словам родных, молодой человек не страдал депрессий и никогда не высказывал мысли о самоубийстве.Криминальный следПо окрестностям поползли слухи о маньяке. Первым делом детективы проверили всех душевнобольных, но никто из них не стал подозреваемым.Ступни тем временем находили с пугающей периодичностью. Особое внимание привлекла находка, случившаяся в ноябре 2011-го. По экспертизе ДНК удалось выяснить, что фрагмент тела принадлежал местному рыбаку Стефану Заружко, пропавшему еще в далеком 1987-м. Впрочем, эксперты решили, что умер тот по естественным причинам.Последнюю стопу обнаружили еще спустя восемь лет – 1 января 2019-го. Всего их оказалось около 20. При этом пол обладателей определили лишь в шести случаях.Жертвы цунамиДолгое время одной из приоритетных версий была криминальная – действия неизвестного маньяка. Однако со временем от нее практически полностью отказались. По двум причинам.Во-первых, не нашли ни одного подозреваемого. Во-вторых, несколько эпизодов, в том числе обнаружение стопы рыбака, не вписывались в общую картину.Кроме того, на фрагментах тел не обнаружили следов насилия.Сейчас ученые больше склоняются к другой версии - все эти люди погибли в результате несчастных случаев. Соленая вода способствовала разложению тел. Некоторые и вовсе выдвигают теорию, что почти все погибшие стали жертвами мощнейшего цунами, случившегося в Индийском океане в 2004-м. Тогда оно унесло более 230 тысяч жизней.Затем сильные северо-восточные течения принесли человеческие останки сначала из Индийского океана в Тихий, а оттуда и в море Селиш. В пользу этой версии говорит тот факт, что обувь произведена преимущественно в начале нулевых в азиатских странах.

https://ria.ru/20230331/kriminal-1862221895.html

британская колумбия

индийский океан

суррей

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

британская колумбия, индийский океан, суррей