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В ГД внесут проект о запрете списания с удаленных из маркетплейса карт - РИА Новости, 03.04.2023
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17:22 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/proekt-1862713384.html
В ГД внесут проект о запрете списания с удаленных из маркетплейса карт
В ГД внесут проект о запрете списания с удаленных из маркетплейса карт - РИА Новости, 03.04.2023
В ГД внесут проект о запрете списания с удаленных из маркетплейса карт
Депутат Госдумы Антон Немкин заявил РИА Новости, что запрет на списание средств с карт, удаленных из личного кабинета маркетплейса, и идея об уведомлении... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:22
2023-04-03T17:22
общество
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Немкин заявил РИА Новости, что запрет на списание средств с карт, удаленных из личного кабинета маркетплейса, и идея об уведомлении потребителей о предстоящем списании за платные подписки включены в один проект, который поступит в Госдуму весной. "Запрет на списание средств с карт, данные о которых пользователь удалил из личного кабинета маркетплейса, включен в один законопроект с инициативой об уведомлении потребителей о предстоящем списании за платные подписки. Законопроект планируют внести в Госдуму уже в весеннюю сессию", - сказал он. По словам парламентария, на сегодняшний день маркетплейсы могут самостоятельно решать какое действие считается отзывом платежных данных. "Мы предлагаем внести поправку в закон "О защите прав потребителей", которая позволит однозначно считать удаление реквизитов карты – отзывом согласия на проведение платежей. Таким образом, новый закон позволит однозначно трактовать списание средств с карт, которые пользователь больше не хочет использовать, в пользу потребителя. Еще раз подчеркну, что наша цель – защитить права и средства граждан", - добавил депутат.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД внесут проект о запрете списания с удаленных из маркетплейса карт

В ГД весной внесут проект о запрете списания с удаленных из маркетплейса карт

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Немкин заявил РИА Новости, что запрет на списание средств с карт, удаленных из личного кабинета маркетплейса, и идея об уведомлении потребителей о предстоящем списании за платные подписки включены в один проект, который поступит в Госдуму весной.
"Запрет на списание средств с карт, данные о которых пользователь удалил из личного кабинета маркетплейса, включен в один законопроект с инициативой об уведомлении потребителей о предстоящем списании за платные подписки. Законопроект планируют внести в Госдуму уже в весеннюю сессию", - сказал он.
По словам парламентария, на сегодняшний день маркетплейсы могут самостоятельно решать какое действие считается отзывом платежных данных.
"Мы предлагаем внести поправку в закон "О защите прав потребителей", которая позволит однозначно считать удаление реквизитов карты – отзывом согласия на проведение платежей. Таким образом, новый закон позволит однозначно трактовать списание средств с карт, которые пользователь больше не хочет использовать, в пользу потребителя. Еще раз подчеркну, что наша цель – защитить права и средства граждан", - добавил депутат.
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