https://ria.ru/20230403/proekt-1862713384.html

В ГД внесут проект о запрете списания с удаленных из маркетплейса карт

В ГД внесут проект о запрете списания с удаленных из маркетплейса карт - РИА Новости, 03.04.2023

В ГД внесут проект о запрете списания с удаленных из маркетплейса карт

Депутат Госдумы Антон Немкин заявил РИА Новости, что запрет на списание средств с карт, удаленных из личного кабинета маркетплейса, и идея об уведомлении... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:22

2023-04-03T17:22

2023-04-03T17:22

общество

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Немкин заявил РИА Новости, что запрет на списание средств с карт, удаленных из личного кабинета маркетплейса, и идея об уведомлении потребителей о предстоящем списании за платные подписки включены в один проект, который поступит в Госдуму весной. "Запрет на списание средств с карт, данные о которых пользователь удалил из личного кабинета маркетплейса, включен в один законопроект с инициативой об уведомлении потребителей о предстоящем списании за платные подписки. Законопроект планируют внести в Госдуму уже в весеннюю сессию", - сказал он. По словам парламентария, на сегодняшний день маркетплейсы могут самостоятельно решать какое действие считается отзывом платежных данных. "Мы предлагаем внести поправку в закон "О защите прав потребителей", которая позволит однозначно считать удаление реквизитов карты – отзывом согласия на проведение платежей. Таким образом, новый закон позволит однозначно трактовать списание средств с карт, которые пользователь больше не хочет использовать, в пользу потребителя. Еще раз подчеркну, что наша цель – защитить права и средства граждан", - добавил депутат.

https://ria.ru/20230324/sotspomosch-1860498786.html

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общество, госдума рф