https://ria.ru/20230403/proekt-1862713384.html
В ГД внесут проект о запрете списания с удаленных из маркетплейса карт
В ГД внесут проект о запрете списания с удаленных из маркетплейса карт - РИА Новости, 03.04.2023
В ГД внесут проект о запрете списания с удаленных из маркетплейса карт
Депутат Госдумы Антон Немкин заявил РИА Новости, что запрет на списание средств с карт, удаленных из личного кабинета маркетплейса, и идея об уведомлении... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:22
2023-04-03T17:22
2023-04-03T17:22
общество
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Немкин заявил РИА Новости, что запрет на списание средств с карт, удаленных из личного кабинета маркетплейса, и идея об уведомлении потребителей о предстоящем списании за платные подписки включены в один проект, который поступит в Госдуму весной. "Запрет на списание средств с карт, данные о которых пользователь удалил из личного кабинета маркетплейса, включен в один законопроект с инициативой об уведомлении потребителей о предстоящем списании за платные подписки. Законопроект планируют внести в Госдуму уже в весеннюю сессию", - сказал он. По словам парламентария, на сегодняшний день маркетплейсы могут самостоятельно решать какое действие считается отзывом платежных данных. "Мы предлагаем внести поправку в закон "О защите прав потребителей", которая позволит однозначно считать удаление реквизитов карты – отзывом согласия на проведение платежей. Таким образом, новый закон позволит однозначно трактовать списание средств с карт, которые пользователь больше не хочет использовать, в пользу потребителя. Еще раз подчеркну, что наша цель – защитить права и средства граждан", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230324/sotspomosch-1860498786.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
В ГД внесут проект о запрете списания с удаленных из маркетплейса карт
В ГД весной внесут проект о запрете списания с удаленных из маркетплейса карт
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Немкин заявил РИА Новости, что запрет на списание средств с карт, удаленных из личного кабинета маркетплейса, и идея об уведомлении потребителей о предстоящем списании за платные подписки включены в один проект, который поступит в Госдуму весной.
"Запрет на списание средств с карт, данные о которых пользователь удалил из личного кабинета маркетплейса, включен в один законопроект с инициативой об уведомлении потребителей о предстоящем списании за платные подписки. Законопроект планируют внести в Госдуму уже в весеннюю сессию", - сказал он.
По словам парламентария, на сегодняшний день маркетплейсы могут самостоятельно решать какое действие считается отзывом платежных данных.
"Мы предлагаем внести поправку в закон "О защите прав потребителей", которая позволит однозначно считать удаление реквизитов карты – отзывом согласия на проведение платежей. Таким образом, новый закон позволит однозначно трактовать списание средств с карт, которые пользователь больше не хочет использовать, в пользу потребителя. Еще раз подчеркну, что наша цель – защитить права и средства граждан", - добавил депутат.
В Госдуму внесли проект об общих подходах к расчету дохода семьи