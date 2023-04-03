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Причал "Большой Каменный мост" в центре Москвы подготовили к навигации - РИА Новости, 04.04.2023
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11:46 03.04.2023 (обновлено: 12:44 04.04.2023)
https://ria.ru/20230403/prichal-1862873351.html
Причал "Большой Каменный мост" в центре Москвы подготовили к навигации
Причал "Большой Каменный мост" в центре Москвы подготовили к навигации - РИА Новости, 04.04.2023
Причал "Большой Каменный мост" в центре Москвы подготовили к навигации
Причал "Большой Каменный мост" на Берсеневской набережной в центре Москвы подготовили к сезону навигации, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-03T11:46
2023-04-04T12:44
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Причал "Большой Каменный мост" на Берсеневской набережной в центре Москвы подготовили к сезону навигации, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Подготовили к сезону навигации причал "Большой Каменный мост" на Берсеневской набережной Центрального административного округа. Причал очистили от остатков льда и снега, промыли моющим средством лестничные сходы, облицовку стен и напольное покрытие", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что в работах задействовали бригаду из шести человек и поливомоечную машину, чтобы полностью выполнить работы, потребовалось четыре часа. Сообщается, что причал "Большой Каменный мост" ("Красный Октябрь") расположен вблизи Кремля, выше по течению от одноименного моста, на острове, образованном Москвой-рекой и Водоотводным каналом. Рядом с причалом находится знаменитый "Театр Эстрады".
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городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы

Причал "Большой Каменный мост" в центре Москвы подготовили к навигации

© АГН "Москва" / Софья СандурскаяПромывка причала Большого Каменного моста
Промывка причала Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Причал "Большой Каменный мост" на Берсеневской набережной в центре Москвы подготовили к сезону навигации, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Подготовили к сезону навигации причал "Большой Каменный мост" на Берсеневской набережной Центрального административного округа. Причал очистили от остатков льда и снега, промыли моющим средством лестничные сходы, облицовку стен и напольное покрытие", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что в работах задействовали бригаду из шести человек и поливомоечную машину, чтобы полностью выполнить работы, потребовалось четыре часа.
Сообщается, что причал "Большой Каменный мост" ("Красный Октябрь") расположен вблизи Кремля, выше по течению от одноименного моста, на острове, образованном Москвой-рекой и Водоотводным каналом. Рядом с причалом находится знаменитый "Театр Эстрады".
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