https://ria.ru/20230403/prichal-1862873351.html

Причал "Большой Каменный мост" в центре Москвы подготовили к навигации

Причал "Большой Каменный мост" в центре Москвы подготовили к навигации - РИА Новости, 04.04.2023

Причал "Большой Каменный мост" в центре Москвы подготовили к навигации

Причал "Большой Каменный мост" на Берсеневской набережной в центре Москвы подготовили к сезону навигации, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-03T11:46

2023-04-03T11:46

2023-04-04T12:44

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Причал "Большой Каменный мост" на Берсеневской набережной в центре Москвы подготовили к сезону навигации, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Подготовили к сезону навигации причал "Большой Каменный мост" на Берсеневской набережной Центрального административного округа. Причал очистили от остатков льда и снега, промыли моющим средством лестничные сходы, облицовку стен и напольное покрытие", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что в работах задействовали бригаду из шести человек и поливомоечную машину, чтобы полностью выполнить работы, потребовалось четыре часа. Сообщается, что причал "Большой Каменный мост" ("Красный Октябрь") расположен вблизи Кремля, выше по течению от одноименного моста, на острове, образованном Москвой-рекой и Водоотводным каналом. Рядом с причалом находится знаменитый "Театр Эстрады".

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Алёна Пава

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