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Природные пожары в Приморье достигли площади свыше 4,5 тысячи гектаров - РИА Новости, 03.04.2023
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04:33 03.04.2023
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Природные пожары в Приморье достигли площади свыше 4,5 тысячи гектаров
Природные пожары в Приморье достигли площади свыше 4,5 тысячи гектаров - РИА Новости, 03.04.2023
Природные пожары в Приморье достигли площади свыше 4,5 тысячи гектаров
Природные пожары за сутки достигли в Приморье площади свыше 4,5 тысячи гектаров, значительная часть возгораний потушена, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T04:33
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россия
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр - РИА Новости. Природные пожары за сутки достигли в Приморье площади свыше 4,5 тысячи гектаров, значительная часть возгораний потушена, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона. По его словам, из этого числа на землях лесного фонда произошло 14 пожаров общей площадью 247,8 гектара, на землях министерства обороны РФ - три пожара на 143 гектарах, на землях иных категорий - 13 пожаров на 4 110 гектарах. За предыдущие сутки было зарегистрировано 30 пожаров общей площадью 1285 гектаров, добавил собеседник. В министерстве отметили, что с начала года зарегистрировано 64 лесных пожара на общей площади 1385,92 гектара, на землях иных категорий - 103 пожара на 8 661,2 гектарах. Особо охраняемые природные территории в регионе не горели. В минувшие выходные множество районов и городских округов в Приморье, в том числе во Владивостоке, ввели особый противопожарный режим из-за большого количества природных пожаров.
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россия, происшествия, владивосток
Россия, Происшествия, Владивосток
Природные пожары в Приморье достигли площади свыше 4,5 тысячи гектаров

Природные пожары в Приморье за сутки достигли площади свыше 4,5 тысячи гектаров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр - РИА Новости. Природные пожары за сутки достигли в Приморье площади свыше 4,5 тысячи гектаров, значительная часть возгораний потушена, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона.
«
"Всего зарегистрировано 30 пожаров общей площадью 4500,8 гектара, локализован один, ликвидировано 29", - сказал собеседник.
По его словам, из этого числа на землях лесного фонда произошло 14 пожаров общей площадью 247,8 гектара, на землях министерства обороны РФ - три пожара на 143 гектарах, на землях иных категорий - 13 пожаров на 4 110 гектарах.
За предыдущие сутки было зарегистрировано 30 пожаров общей площадью 1285 гектаров, добавил собеседник.
В министерстве отметили, что с начала года зарегистрировано 64 лесных пожара на общей площади 1385,92 гектара, на землях иных категорий - 103 пожара на 8 661,2 гектарах. Особо охраняемые природные территории в регионе не горели.
В минувшие выходные множество районов и городских округов в Приморье, в том числе во Владивостоке, ввели особый противопожарный режим из-за большого количества природных пожаров.
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