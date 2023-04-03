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Природные пожары в Приморье достигли площади свыше 4,5 тысячи гектаров

Природные пожары в Приморье достигли площади свыше 4,5 тысячи гектаров - РИА Новости, 03.04.2023

Природные пожары в Приморье достигли площади свыше 4,5 тысячи гектаров

Природные пожары за сутки достигли в Приморье площади свыше 4,5 тысячи гектаров, значительная часть возгораний потушена, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T04:33

2023-04-03T04:33

2023-04-03T04:33

россия

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр - РИА Новости. Природные пожары за сутки достигли в Приморье площади свыше 4,5 тысячи гектаров, значительная часть возгораний потушена, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона. По его словам, из этого числа на землях лесного фонда произошло 14 пожаров общей площадью 247,8 гектара, на землях министерства обороны РФ - три пожара на 143 гектарах, на землях иных категорий - 13 пожаров на 4 110 гектарах. За предыдущие сутки было зарегистрировано 30 пожаров общей площадью 1285 гектаров, добавил собеседник. В министерстве отметили, что с начала года зарегистрировано 64 лесных пожара на общей площади 1385,92 гектара, на землях иных категорий - 103 пожара на 8 661,2 гектарах. Особо охраняемые природные территории в регионе не горели. В минувшие выходные множество районов и городских округов в Приморье, в том числе во Владивостоке, ввели особый противопожарный режим из-за большого количества природных пожаров.

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россия, происшествия, владивосток