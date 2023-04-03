https://ria.ru/20230403/pozhar-1862548638.html
Под Красноярском локализировали пожар на пилораме
Под Красноярском локализировали пожар на пилораме - РИА Новости, 03.04.2023
Под Красноярском локализировали пожар на пилораме
Пожарные локализовали пожар на пилораме площадью в 5 тысяч квадратных метров в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T07:06
2023-04-03T07:06
2023-04-03T07:06
происшествия
емельяновский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 3 апр - РИА Новости. Пожарные локализовали пожар на пилораме площадью в 5 тысяч квадратных метров в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС. Пожар произошел в воскресенье днем в районе деревни Шуваево под Красноярском. Горели отходы лесопиления на промышленной площадке пилорамы на площади в 5 тысяч "квадратов". По информации ЕДДС, угрозы населенному пункту нет. "Пожар локализован в 10.31 (6.31 мск)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, пострадавших нет. На тушении работает 33 человека и 15 единиц техники.
https://radiosputnik.ria.ru/20230401/pozhar-1862403192.html
емельяновский район
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происшествия, емельяновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край
Происшествия, Емельяновский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красноярский край
Под Красноярском локализировали пожар на пилораме
Под Красноярском локализировали пожар на пилораме площадью в пять тысяч квадратных метров
КРАСНОЯРСК, 3 апр - РИА Новости. Пожарные локализовали пожар на пилораме площадью в 5 тысяч квадратных метров в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС.
Пожар произошел в воскресенье днем в районе деревни Шуваево под Красноярском. Горели отходы лесопиления на промышленной площадке пилорамы на площади в 5 тысяч "квадратов". По информации ЕДДС, угрозы населенному пункту нет.
"Пожар локализован в 10.31 (6.31 мск)", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, пострадавших нет. На тушении работает 33 человека и 15 единиц техники.
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