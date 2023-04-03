Рейтинг@Mail.ru
Под Красноярском локализировали пожар на пилораме - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/pozhar-1862548638.html
Под Красноярском локализировали пожар на пилораме
Под Красноярском локализировали пожар на пилораме - РИА Новости, 03.04.2023
Под Красноярском локализировали пожар на пилораме
Пожарные локализовали пожар на пилораме площадью в 5 тысяч квадратных метров в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T07:06
2023-04-03T07:06
происшествия
емельяновский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 апр - РИА Новости. Пожарные локализовали пожар на пилораме площадью в 5 тысяч квадратных метров в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС. Пожар произошел в воскресенье днем в районе деревни Шуваево под Красноярском. Горели отходы лесопиления на промышленной площадке пилорамы на площади в 5 тысяч "квадратов". По информации ЕДДС, угрозы населенному пункту нет. "Пожар локализован в 10.31 (6.31 мск)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, пострадавших нет. На тушении работает 33 человека и 15 единиц техники.
https://radiosputnik.ria.ru/20230401/pozhar-1862403192.html
емельяновский район
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, емельяновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край
Происшествия, Емельяновский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красноярский край
Под Красноярском локализировали пожар на пилораме

Под Красноярском локализировали пожар на пилораме площадью в пять тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 апр - РИА Новости. Пожарные локализовали пожар на пилораме площадью в 5 тысяч квадратных метров в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС.
Пожар произошел в воскресенье днем в районе деревни Шуваево под Красноярском. Горели отходы лесопиления на промышленной площадке пилорамы на площади в 5 тысяч "квадратов". По информации ЕДДС, угрозы населенному пункту нет.
"Пожар локализован в 10.31 (6.31 мск)", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, пострадавших нет. На тушении работает 33 человека и 15 единиц техники.
Пожар на птицеводческой ферме в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Пожар на территории птицеводческой фермы в Брянской области ликвидирован
1 апреля, 20:58
 
ПроисшествияЕмельяновский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала