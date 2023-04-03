https://ria.ru/20230403/pozhar-1862548638.html

Под Красноярском локализировали пожар на пилораме

Под Красноярском локализировали пожар на пилораме - РИА Новости, 03.04.2023

Под Красноярском локализировали пожар на пилораме

Пожарные локализовали пожар на пилораме площадью в 5 тысяч квадратных метров в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T07:06

2023-04-03T07:06

2023-04-03T07:06

происшествия

емельяновский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 3 апр - РИА Новости. Пожарные локализовали пожар на пилораме площадью в 5 тысяч квадратных метров в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС. Пожар произошел в воскресенье днем в районе деревни Шуваево под Красноярском. Горели отходы лесопиления на промышленной площадке пилорамы на площади в 5 тысяч "квадратов". По информации ЕДДС, угрозы населенному пункту нет. "Пожар локализован в 10.31 (6.31 мск)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, пострадавших нет. На тушении работает 33 человека и 15 единиц техники.

https://radiosputnik.ria.ru/20230401/pozhar-1862403192.html

емельяновский район

красноярский край

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происшествия, емельяновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край