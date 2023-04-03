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Киев потерял 45 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 03.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 03.04.2023 (обновлено: 14:42 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/poteri-1862655300.html
Киев потерял 45 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял 45 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 03.04.2023
Киев потерял 45 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили до 45-ти украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и артиллерийскую установку... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:35
2023-04-03T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
угледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили до 45-ти украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сводке министерства.
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в мире, россия, киев, угледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Угледар, Вооруженные силы Украины
Киев потерял 45 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: Киев потерял до 45 военных ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили до 45-ти украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.04.2023Посмотреть
 
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