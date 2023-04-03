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Киев потерял 45 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял 45 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 03.04.2023
Киев потерял 45 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили до 45-ти украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и артиллерийскую установку... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:35
2023-04-03T14:35
2023-04-03T14:42
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска за сутки уничтожили до 45-ти украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сводке министерства.
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в мире, россия, киев, угледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Угледар, Вооруженные силы Украины
Киев потерял 45 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны: Киев потерял до 45 военных ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях