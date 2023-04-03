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Путин на этой неделе примет верительные грамоты у иностранных послов

Путин на этой неделе примет верительные грамоты у иностранных послов - РИА Новости, 03.04.2023

Путин на этой неделе примет верительные грамоты у иностранных послов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о сроках вручения верительной грамоты послом США ответил, что церемония состоится на этой неделе,... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:39

2023-04-03T12:39

2023-04-03T13:04

сша

политика

россия

дмитрий песков

юрий ушаков

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о сроках вручения верительной грамоты послом США ответил, что церемония состоится на этой неделе, список послов будет уточнен позже."На этой неделе будет вручение верительных грамот. Список послов традиционно мы озвучим накануне", - сказал он журналистам.Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что Путин в апреле примет верительные грамоты у послов ряда стран, в том числе США.

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Кирилл Волков

сша, политика, россия, дмитрий песков, юрий ушаков