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Путин на этой неделе примет верительные грамоты у иностранных послов - РИА Новости, 03.04.2023
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12:39 03.04.2023 (обновлено: 13:04 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/posly-1862620750.html
Путин на этой неделе примет верительные грамоты у иностранных послов
Путин на этой неделе примет верительные грамоты у иностранных послов - РИА Новости, 03.04.2023
Путин на этой неделе примет верительные грамоты у иностранных послов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о сроках вручения верительной грамоты послом США ответил, что церемония состоится на этой неделе,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:39
2023-04-03T13:04
сша
политика
россия
дмитрий песков
юрий ушаков
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о сроках вручения верительной грамоты послом США ответил, что церемония состоится на этой неделе, список послов будет уточнен позже."На этой неделе будет вручение верительных грамот. Список послов традиционно мы озвучим накануне", - сказал он журналистам.Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что Путин в апреле примет верительные грамоты у послов ряда стран, в том числе США.
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сша, политика, россия, дмитрий песков, юрий ушаков
США, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков
Путин на этой неделе примет верительные грамоты у иностранных послов

Песков: Путин на этой неделе примет верительные грамоты у послов, их список озвучат позже

© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о сроках вручения верительной грамоты послом США ответил, что церемония состоится на этой неделе, список послов будет уточнен позже.
"На этой неделе будет вручение верительных грамот. Список послов традиционно мы озвучим накануне", - сказал он журналистам.
Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что Путин в апреле примет верительные грамоты у послов ряда стран, в том числе США.
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