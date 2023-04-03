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Путин на этой неделе примет верительные грамоты у иностранных послов
Путин на этой неделе примет верительные грамоты у иностранных послов - РИА Новости, 03.04.2023
Путин на этой неделе примет верительные грамоты у иностранных послов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о сроках вручения верительной грамоты послом США ответил, что церемония состоится на этой неделе,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:39
2023-04-03T12:39
2023-04-03T13:04
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политика
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дмитрий песков
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о сроках вручения верительной грамоты послом США ответил, что церемония состоится на этой неделе, список послов будет уточнен позже."На этой неделе будет вручение верительных грамот. Список послов традиционно мы озвучим накануне", - сказал он журналистам.Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что Путин в апреле примет верительные грамоты у послов ряда стран, в том числе США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, политика, россия, дмитрий песков, юрий ушаков
США, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков
Путин на этой неделе примет верительные грамоты у иностранных послов
Песков: Путин на этой неделе примет верительные грамоты у послов, их список озвучат позже