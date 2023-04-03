https://ria.ru/20230403/popravki-1862769921.html

В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм

В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм - РИА Новости, 03.04.2023

В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм

В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм, в том числе расширение перечня составов с пожизненным лишением свободы, сообщил глава думского... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T21:41

2023-04-03T21:41

2023-04-03T21:41

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украина

василий пискарев

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм, в том числе расширение перечня составов с пожизненным лишением свободы, сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев ("Единая Россия") в своем Telegram-канале. "В ближайшее время предложим поправки, ужесточающие наказание за терроризм. Действующий Уголовный кодекс РФ уже предусматривает для террористов заключение вплоть до пожизненного, но по некоторым составам наказание мягче… Это (поправки - ред.) необходимо для защиты от тех беспрецедентных угроз, с которыми сейчас столкнулась наша страна со стороны Украины и ее западных спонсоров", - сообщил Пискарев. По словам депутата, будет ужесточаться наказание по статьям 205 (теракт), 205.1 (содействие террористической деятельности), 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и другим статьям УК РФ, которые предусматривают наказание за терроризм. "И, что самое главное, будем предлагать расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы", - также написал депутат. Он добавил, что любой, кто замышляет, планирует теракт, помогает или просто оправдывает террористов, не должен уйти от самого сурового наказания.

https://ria.ru/20230403/terakt-1862749048.html

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россия, украина, василий пискарев, госдума рф, единая россия, общество