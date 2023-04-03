https://ria.ru/20230403/popravki-1862769921.html
В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм
В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм - РИА Новости, 03.04.2023
В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм
В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм, в том числе расширение перечня составов с пожизненным лишением свободы, сообщил глава думского... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T21:41
2023-04-03T21:41
2023-04-03T21:41
россия
украина
василий пискарев
госдума рф
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_fc8d85577f05d33728eaf1a245e30d4d.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм, в том числе расширение перечня составов с пожизненным лишением свободы, сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев ("Единая Россия") в своем Telegram-канале. "В ближайшее время предложим поправки, ужесточающие наказание за терроризм. Действующий Уголовный кодекс РФ уже предусматривает для террористов заключение вплоть до пожизненного, но по некоторым составам наказание мягче… Это (поправки - ред.) необходимо для защиты от тех беспрецедентных угроз, с которыми сейчас столкнулась наша страна со стороны Украины и ее западных спонсоров", - сообщил Пискарев. По словам депутата, будет ужесточаться наказание по статьям 205 (теракт), 205.1 (содействие террористической деятельности), 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и другим статьям УК РФ, которые предусматривают наказание за терроризм. "И, что самое главное, будем предлагать расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы", - также написал депутат. Он добавил, что любой, кто замышляет, планирует теракт, помогает или просто оправдывает террористов, не должен уйти от самого сурового наказания.
https://ria.ru/20230403/terakt-1862749048.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_1ece22f37dedcdbfafeee62fe0c098b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, василий пискарев, госдума рф, единая россия, общество
Россия, Украина, Василий Пискарев, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм
Глава комитета Пискарев: в Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм, в том числе расширение перечня составов с пожизненным лишением свободы, сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев ("Единая Россия") в своем Telegram-канале
.
"В ближайшее время предложим поправки, ужесточающие наказание за терроризм. Действующий Уголовный кодекс РФ
уже предусматривает для террористов заключение вплоть до пожизненного, но по некоторым составам наказание мягче… Это (поправки - ред.) необходимо для защиты от тех беспрецедентных угроз, с которыми сейчас столкнулась наша страна со стороны Украины
и ее западных спонсоров", - сообщил Пискарев.
По словам депутата, будет ужесточаться наказание по статьям 205 (теракт), 205.1 (содействие террористической деятельности), 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и другим статьям УК РФ, которые предусматривают наказание за терроризм.
"И, что самое главное, будем предлагать расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы", - также написал депутат.
Он добавил, что любой, кто замышляет, планирует теракт, помогает или просто оправдывает террористов, не должен уйти от самого сурового наказания.
МИД России прокомментировал теракт в Петербурге