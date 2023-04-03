https://ria.ru/20230403/popravki-1862620275.html
В ГД внесли проект о запрете расторгать трудовые договоры с мобилизованными
В ГД внесли проект о запрете расторгать трудовые договоры с мобилизованными - РИА Новости, 03.04.2023
В ГД внесли проект о запрете расторгать трудовые договоры с мобилизованными
Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс РФ о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:38
2023-04-03T12:38
2023-04-03T12:38
россия
общество
андрей турчак
госдума рф
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_307:662:2771:2048_1920x0_80_0_0_29a08cb026ef9e4bc1497517361fe611.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс РФ о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне СВО, написал в телеграм-канале руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне спецоперации. Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс. Аналогичные изменения предложены в закон "О системе государственной службы". Еще осенью мы приняли изменения в ТК, которые гарантировали мобилизованным сохранение за ними рабочих мест на время участия в боевых действиях", - отметил Турчак. Он подчеркнул, что действующие нормы все еще позволяют уволить работников, призванных по мобилизации или отправившихся в зону спецоперации добровольно. Эта проблема, по его словам, также была включена во второй доклад рабочей группы президенту РФ. "Это происходит, если трудовой договор носит срочный характер и истек, когда боец был на фронте. В результате по возвращении "на гражданку" он может оказаться безработным и должен будет искать себе новое место... Предложенные нами поправки обеспечат автоматическое продление срочных трудовых контрактов с мобилизованными и добровольцами и гарантированно сохранят за ними рабочие места", - заключил политик.
https://ria.ru/20230403/fond-1862576326.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_598:744:2337:2048_1920x0_80_0_0_5996160e3f65ad948bae56210de864a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, андрей турчак, госдума рф, единая россия
Россия, Общество, Андрей Турчак, Госдума РФ, Единая Россия
В ГД внесли проект о запрете расторгать трудовые договоры с мобилизованными
В ГД внесли поправки о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс РФ о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне СВО, написал в телеграм-канале
руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне спецоперации. Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс. Аналогичные изменения предложены в закон "О системе государственной службы". Еще осенью мы приняли изменения в ТК, которые гарантировали мобилизованным сохранение за ними рабочих мест на время участия в боевых действиях", - отметил Турчак.
Он подчеркнул, что действующие нормы все еще позволяют уволить работников, призванных по мобилизации или отправившихся в зону спецоперации добровольно. Эта проблема, по его словам, также была включена во второй доклад рабочей группы президенту РФ.
"Это происходит, если трудовой договор носит срочный характер и истек, когда боец был на фронте. В результате по возвращении "на гражданку" он может оказаться безработным и должен будет искать себе новое место... Предложенные нами поправки обеспечат автоматическое продление срочных трудовых контрактов с мобилизованными и добровольцами и гарантированно сохранят за ними рабочие места", - заключил политик.
Турчак вошел в совет фонда поддержки участников спецоперации