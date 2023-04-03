https://ria.ru/20230403/popravki-1862620275.html

В ГД внесли проект о запрете расторгать трудовые договоры с мобилизованными

В ГД внесли проект о запрете расторгать трудовые договоры с мобилизованными - РИА Новости, 03.04.2023

В ГД внесли проект о запрете расторгать трудовые договоры с мобилизованными

Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс РФ о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:38

2023-04-03T12:38

2023-04-03T12:38

россия

общество

андрей турчак

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс РФ о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне СВО, написал в телеграм-канале руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне спецоперации. Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс. Аналогичные изменения предложены в закон "О системе государственной службы". Еще осенью мы приняли изменения в ТК, которые гарантировали мобилизованным сохранение за ними рабочих мест на время участия в боевых действиях", - отметил Турчак. Он подчеркнул, что действующие нормы все еще позволяют уволить работников, призванных по мобилизации или отправившихся в зону спецоперации добровольно. Эта проблема, по его словам, также была включена во второй доклад рабочей группы президенту РФ. "Это происходит, если трудовой договор носит срочный характер и истек, когда боец был на фронте. В результате по возвращении "на гражданку" он может оказаться безработным и должен будет искать себе новое место... Предложенные нами поправки обеспечат автоматическое продление срочных трудовых контрактов с мобилизованными и добровольцами и гарантированно сохранят за ними рабочие места", - заключил политик.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, андрей турчак, госдума рф, единая россия