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Путин поручил Воробьеву работать над рекультивацией мусорных полигонов
Путин поручил Воробьеву работать над рекультивацией мусорных полигонов - РИА Новости, 03.04.2023
Путин поручил Воробьеву работать над рекультивацией мусорных полигонов
Власти Подмосковья провели большую работу по закрытию полигонов твёрдых коммунальных отходов, теперь надо активно работать над рекультивацией, считает президент РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:39
2023-04-03T13:39
2023-04-03T14:08
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
жкх
андрей воробьев
политика
новости подмосковья
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Власти Подмосковья провели большую работу по закрытию полигонов твёрдых коммунальных отходов, теперь надо активно работать над рекультивацией, считает президент РФ Владимир Путин. Глава государства встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. "Вы провели очень большую работу по закрытию полигонов твёрдых коммунальных отходов. Сколько, 39 полигонов?" - уточнил Путин. И получив утвердительный ответ, обозначил новые задачи. "Надо теперь, конечно, работать над рекультивацией активно", - сказал президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, владимир путин, жкх, андрей воробьев, политика
Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, ЖКХ, Андрей Воробьев, Политика, Новости Подмосковья
Путин поручил Воробьеву работать над рекультивацией мусорных полигонов
Путин поручил активно работать над рекультивацией бывших мусорных полигонов в Подмосковье
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Власти Подмосковья провели большую работу по закрытию полигонов твёрдых коммунальных отходов, теперь надо активно работать над рекультивацией, считает президент РФ Владимир Путин.
Глава государства встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
"Вы провели очень большую работу по закрытию полигонов твёрдых коммунальных отходов. Сколько, 39 полигонов?" - уточнил Путин. И получив утвердительный ответ, обозначил новые задачи. "Надо теперь, конечно, работать над рекультивацией активно", - сказал президент.
В России перерабатывают 5,5 миллиона тонн отходов