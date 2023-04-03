https://ria.ru/20230403/poligony-1862637901.html

Путин поручил Воробьеву работать над рекультивацией мусорных полигонов

Путин поручил Воробьеву работать над рекультивацией мусорных полигонов - РИА Новости, 03.04.2023

Путин поручил Воробьеву работать над рекультивацией мусорных полигонов

Власти Подмосковья провели большую работу по закрытию полигонов твёрдых коммунальных отходов, теперь надо активно работать над рекультивацией, считает президент РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:39

2023-04-03T13:39

2023-04-03T14:08

московская область (подмосковье)

россия

владимир путин

жкх

андрей воробьев

политика

новости подмосковья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150505/69/1505056911_0:28:1500:872_1920x0_80_0_0_0938af07e039af05bf9d03187748f2d7.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Власти Подмосковья провели большую работу по закрытию полигонов твёрдых коммунальных отходов, теперь надо активно работать над рекультивацией, считает президент РФ Владимир Путин. Глава государства встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. "Вы провели очень большую работу по закрытию полигонов твёрдых коммунальных отходов. Сколько, 39 полигонов?" - уточнил Путин. И получив утвердительный ответ, обозначил новые задачи. "Надо теперь, конечно, работать над рекультивацией активно", - сказал президент.

https://ria.ru/20221208/pererabotka-1837220897.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московская область (подмосковье), россия, владимир путин, жкх, андрей воробьев, политика