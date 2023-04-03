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Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года - РИА Новости, 03.04.2023
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13:45 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/pogoda-1862639938.html
Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года
Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года - РИА Новости, 03.04.2023
Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года
Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года, к 13.00 по мск температура воздуха поднялась до плюс 13,5 градусов, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:45
2023-04-03T13:45
москва
общество
михаил леус
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года, к 13.00 по мск температура воздуха поднялась до плюс 13,5 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказал, что в полдень на главной метеостанции города, ВДНХ, температура воздуха поднялась до плюс 12,6 градуса, что выше, чем было у прежнего лидера - Всемирного метеорологического дня, который отмечали 23 марта - тогда воздух прогрелся до плюс 12 градусов. "Сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года... К 13 часам температура ещё подросла и уже составляет плюс 13,5 градусов", - написал Леус.
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москва, общество, михаил леус, центр "фобос", погода
Москва, Общество, Михаил Леус, Центр "Фобос", Погода
Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года

Синоптик Леус заявил, что понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКрокусы в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"
Крокусы в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Крокусы в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года, к 13.00 по мск температура воздуха поднялась до плюс 13,5 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик рассказал, что в полдень на главной метеостанции города, ВДНХ, температура воздуха поднялась до плюс 12,6 градуса, что выше, чем было у прежнего лидера - Всемирного метеорологического дня, который отмечали 23 марта - тогда воздух прогрелся до плюс 12 градусов.
"Сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года... К 13 часам температура ещё подросла и уже составляет плюс 13,5 градусов", - написал Леус.
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