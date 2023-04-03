https://ria.ru/20230403/pogoda-1862639938.html

Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года

Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года - РИА Новости, 03.04.2023

Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года

Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года, к 13.00 по мск температура воздуха поднялась до плюс 13,5 градусов, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:45

2023-04-03T13:45

2023-04-03T13:45

москва

общество

михаил леус

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года, к 13.00 по мск температура воздуха поднялась до плюс 13,5 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказал, что в полдень на главной метеостанции города, ВДНХ, температура воздуха поднялась до плюс 12,6 градуса, что выше, чем было у прежнего лидера - Всемирного метеорологического дня, который отмечали 23 марта - тогда воздух прогрелся до плюс 12 градусов. "Сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года... К 13 часам температура ещё подросла и уже составляет плюс 13,5 градусов", - написал Леус.

https://ria.ru/20230403/polovode-1862638301.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, михаил леус, центр "фобос", погода