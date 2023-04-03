https://ria.ru/20230403/pogoda-1862553785.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 03.04.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Небо в понедельник в Москве постепенно будет нахмуриваться, к вечеру пройдут дожди, но будет теплее нормы - до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T08:11

2023-04-03T08:11

2023-04-03T08:13

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Небо в понедельник в Москве постепенно будет нахмуриваться, к вечеру пройдут дожди, но будет теплее нормы - до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что ветер ожидается восточной четверти, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230402/pogoda-1862458548.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"