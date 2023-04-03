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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 03.04.2023
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08:11 03.04.2023 (обновлено: 08:13 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/pogoda-1862553785.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 03.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Небо в понедельник в Москве постепенно будет нахмуриваться, к вечеру пройдут дожди, но будет теплее нормы - до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T08:11
2023-04-03T08:13
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Небо в понедельник в Москве постепенно будет нахмуриваться, к вечеру пройдут дожди, но будет теплее нормы - до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что ветер ожидается восточной четверти, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230402/pogoda-1862458548.html
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Тишковец: дожди к вечеру и до 14 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПречистенская набережная в Москве
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пречистенская набережная в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Небо в понедельник в Москве постепенно будет нахмуриваться, к вечеру пройдут дожди, но будет теплее нормы - до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором южного циклона, из-за чего небо постепенно нахмурится, переходя во второй половине дня в дождевое состояние, а температурный фон окажется на 3–4 градуса выше положенной в начале апреля климатической нормы. Облачно с неустойчивыми с прояснениями, к вечеру, начиная с 15 часов, пройдут дожди. Температура воздуха плюс 12 - плюс 14, по области плюс 10 - плюс 15", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер ожидается восточной четверти, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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