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Путин совершит рабочую поездку в Тулу - РИА Новости, 03.04.2023
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19:04 03.04.2023 (обновлено: 19:38 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/poezdka-1862748465.html
Путин совершит рабочую поездку в Тулу
Путин совершит рабочую поездку в Тулу - РИА Новости, 03.04.2023
Путин совершит рабочую поездку в Тулу
Президент России Владимир Путин 4 апреля приедет в Тулу, где посетит завод "Тулажелдормаш", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:04
2023-04-03T19:38
тула
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 апреля приедет в Тулу, где посетит завод "Тулажелдормаш", сообщает пресс-служба Кремля."4 апреля Владимир Путин совершит рабочую поездку в Тулу. Глава государства посетит завод "Тулажелдормаш" – одно из ведущих машиностроительных предприятий России с более чем 150-летней историей, включенное в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности, а также входящее в число стратегически важных предприятий Тульского региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что завод производит транспортные средства, технику и оборудование для строительства, ремонта и технического обслуживания железнодорожных путей.
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тула, экономика, россия, владимир путин
Тула, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин совершит рабочую поездку в Тулу

Президент Путин совершит рабочую поездку в Тулу 4 апреля и посетит завод "Тулажелдормаш"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 апреля приедет в Тулу, где посетит завод "Тулажелдормаш", сообщает пресс-служба Кремля.
"4 апреля Владимир Путин совершит рабочую поездку в Тулу. Глава государства посетит завод "Тулажелдормаш" – одно из ведущих машиностроительных предприятий России с более чем 150-летней историей, включенное в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности, а также входящее в число стратегически важных предприятий Тульского региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что завод производит транспортные средства, технику и оборудование для строительства, ремонта и технического обслуживания железнодорожных путей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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