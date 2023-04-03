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Путин совершит рабочую поездку в Тулу
Путин совершит рабочую поездку в Тулу - РИА Новости, 03.04.2023
Путин совершит рабочую поездку в Тулу
Президент России Владимир Путин 4 апреля приедет в Тулу, где посетит завод "Тулажелдормаш", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:04
2023-04-03T19:04
2023-04-03T19:38
тула
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 апреля приедет в Тулу, где посетит завод "Тулажелдормаш", сообщает пресс-служба Кремля."4 апреля Владимир Путин совершит рабочую поездку в Тулу. Глава государства посетит завод "Тулажелдормаш" – одно из ведущих машиностроительных предприятий России с более чем 150-летней историей, включенное в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности, а также входящее в число стратегически важных предприятий Тульского региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что завод производит транспортные средства, технику и оборудование для строительства, ремонта и технического обслуживания железнодорожных путей.
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тула, экономика, россия, владимир путин
Тула, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин совершит рабочую поездку в Тулу
Президент Путин совершит рабочую поездку в Тулу 4 апреля и посетит завод "Тулажелдормаш"