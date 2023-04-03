https://ria.ru/20230403/podmoskove-1862646547.html
Воробьев: Подмосковье делает все, чтобы бизнес развивал производство
Воробьев: Подмосковье делает все, чтобы бизнес развивал производство - РИА Новости, 03.04.2023
Воробьев: Подмосковье делает все, чтобы бизнес развивал производство
Московская область делает всё возможное, чтобы бизнес приходил в область и развивал производство, есть большой спрос на кадры, особенно рабочих специальностей,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:07
2023-04-03T14:07
2023-04-03T14:07
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Московская область делает всё возможное, чтобы бизнес приходил в область и развивал производство, есть большой спрос на кадры, особенно рабочих специальностей, потому делается упор на развитие колледжей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Делаем всё возможное, чтобы бизнес приходил и развивал производство. Большой спрос на кадры, особенно тех, кто заканчивает рабочие специальности, – это сварщики, программисты, работники на ЧПУ. Мы делаем особый упор на развитие колледжей", - сказал Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам губернатора, "колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу".
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)