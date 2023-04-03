https://ria.ru/20230403/podmoskove-1862645579.html

Воробьев: более 300 тыс жителей МО получили газ по символической цене

Воробьев: более 300 тыс жителей МО получили газ по символической цене - РИА Новости, 03.04.2023

Воробьев: более 300 тыс жителей МО получили газ по символической цене

Более 300 тысяч жителей Московской области в рамках федеральной программы "Социальная газификация" получили газ по символической цене, заявил губернатор... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:04

2023-04-03T14:04

2023-04-03T14:04

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Более 300 тысяч жителей Московской области в рамках федеральной программы "Социальная газификация" получили газ по символической цене, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Я тоже хотел, если позволите, передать слова благодарности, потому что огромное количество людей, 310 тысяч в Московской области, получили газ по символической цене", - сказал Воробьев на встрече с Путиным. По его словам, эту программу в Подмосковье в 2022 году практически завершили.

https://realty.ria.ru/20230331/teplotrassa-1862130669.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье)