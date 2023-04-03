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Воробьев: более 300 тыс жителей МО получили газ по символической цене - РИА Новости, 03.04.2023
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Новости Подмосковья
 
14:04 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/podmoskove-1862645579.html
Воробьев: более 300 тыс жителей МО получили газ по символической цене
Воробьев: более 300 тыс жителей МО получили газ по символической цене - РИА Новости, 03.04.2023
Воробьев: более 300 тыс жителей МО получили газ по символической цене
Более 300 тысяч жителей Московской области в рамках федеральной программы "Социальная газификация" получили газ по символической цене, заявил губернатор... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:04
2023-04-03T14:04
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Более 300 тысяч жителей Московской области в рамках федеральной программы "Социальная газификация" получили газ по символической цене, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Я тоже хотел, если позволите, передать слова благодарности, потому что огромное количество людей, 310 тысяч в Московской области, получили газ по символической цене", - сказал Воробьев на встрече с Путиным. По его словам, эту программу в Подмосковье в 2022 году практически завершили.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)

Воробьев: более 300 тыс жителей МО получили газ по символической цене

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Более 300 тысяч жителей Московской области в рамках федеральной программы "Социальная газификация" получили газ по символической цене, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Я тоже хотел, если позволите, передать слова благодарности, потому что огромное количество людей, 310 тысяч в Московской области, получили газ по символической цене", - сказал Воробьев на встрече с Путиным.
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По его словам, эту программу в Подмосковье в 2022 году практически завершили.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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