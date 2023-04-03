https://ria.ru/20230403/podmoskove-1862644474.html

Воробьев: 17 полигонов в Подмосковье уже рекультивировали

Воробьев: 17 полигонов в Подмосковье уже рекультивировали - РИА Новости, 03.04.2023

Воробьев: 17 полигонов в Подмосковье уже рекультивировали

Рекультивацию 17 полигонов в Подмосковье уже завершили, остались два тревожных объекта, они в Серпухове и в Волоколамске, заявил губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:01

2023-04-03T14:01

2023-04-03T14:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

волоколамск

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андрей воробьев

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Рекультивацию 17 полигонов в Подмосковье уже завершили, остались два тревожных объекта, они в Серпухове и в Волоколамске, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Мы по федеральной программе 17 (полигонов) уже рекультивировали. То есть, не просто амбарный замок повесили, а сегодня это экологически чистые территории, которые дальше можно развивать, или, по крайней мере, они не беспокоят", - сказал Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Воробьева, последние два объекта - тревожные, это в Серпухове и в Волоколамске. "Мы закончим за 2023–2024 год большую рекультивацию. По сути, у нас тревожных объектов не останется. Плюс работа по созданию индустрии переработки отходов тоже очень востребована. И мы здесь – извините за нескромность, может быть, – лидируем, так же как и по вашему проекту социальной газификации", - заключил губернатор Подмосковья. -0-

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московская область (подмосковье)

волоколамск

серпухов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), волоколамск, серпухов, андрей воробьев