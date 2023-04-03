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Воробьев: 17 полигонов в Подмосковье уже рекультивировали - РИА Новости, 03.04.2023
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Новости Подмосковья
 
14:01 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/podmoskove-1862644474.html
Воробьев: 17 полигонов в Подмосковье уже рекультивировали
Воробьев: 17 полигонов в Подмосковье уже рекультивировали - РИА Новости, 03.04.2023
Воробьев: 17 полигонов в Подмосковье уже рекультивировали
Рекультивацию 17 полигонов в Подмосковье уже завершили, остались два тревожных объекта, они в Серпухове и в Волоколамске, заявил губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:01
2023-04-03T14:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
волоколамск
серпухов
андрей воробьев
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Рекультивацию 17 полигонов в Подмосковье уже завершили, остались два тревожных объекта, они в Серпухове и в Волоколамске, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Мы по федеральной программе 17 (полигонов) уже рекультивировали. То есть, не просто амбарный замок повесили, а сегодня это экологически чистые территории, которые дальше можно развивать, или, по крайней мере, они не беспокоят", - сказал Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Воробьева, последние два объекта - тревожные, это в Серпухове и в Волоколамске. "Мы закончим за 2023–2024 год большую рекультивацию. По сути, у нас тревожных объектов не останется. Плюс работа по созданию индустрии переработки отходов тоже очень востребована. И мы здесь – извините за нескромность, может быть, – лидируем, так же как и по вашему проекту социальной газификации", - заключил губернатор Подмосковья. -0-
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московская область (подмосковье), волоколамск, серпухов, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Серпухов, Андрей Воробьев

Воробьев: 17 полигонов в Подмосковье уже рекультивировали

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Правительство Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Рекультивацию 17 полигонов в Подмосковье уже завершили, остались два тревожных объекта, они в Серпухове и в Волоколамске, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Мы по федеральной программе 17 (полигонов) уже рекультивировали. То есть, не просто амбарный замок повесили, а сегодня это экологически чистые территории, которые дальше можно развивать, или, по крайней мере, они не беспокоят", - сказал Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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По словам Воробьева, последние два объекта - тревожные, это в Серпухове и в Волоколамске.
"Мы закончим за 2023–2024 год большую рекультивацию. По сути, у нас тревожных объектов не останется. Плюс работа по созданию индустрии переработки отходов тоже очень востребована. И мы здесь – извините за нескромность, может быть, – лидируем, так же как и по вашему проекту социальной газификации", - заключил губернатор Подмосковья. -0-
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВолоколамскСерпуховАндрей Воробьев
 
 
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