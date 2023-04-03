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Путин в понедельник заслушает доклад главы Подмосковья - РИА Новости, 03.04.2023
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12:35 03.04.2023 (обновлено: 12:38 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/podmoskove-1862619158.html
Путин в понедельник заслушает доклад главы Подмосковья
Путин в понедельник заслушает доклад главы Подмосковья - РИА Новости, 03.04.2023
Путин в понедельник заслушает доклад главы Подмосковья
Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет с докладом губернатора Московской области Андея Воробьева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:35
2023-04-03T12:38
московская область (подмосковье)
политика
владимир путин
дмитрий песков
андрей воробьев
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет с докладом губернатора Московской области Андея Воробьева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева, он будет сегодня на приеме у президента в середине дня", - сказал Песков, говоря о планах Путина на понедельник.Все остальные мероприятия в сегодняшнем графике президента носят закрытый характер, добавил он.
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московская область (подмосковье), политика, владимир путин, дмитрий песков, андрей воробьев, россия
Московская область (Подмосковье), Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Андрей Воробьев, Россия
Путин в понедельник заслушает доклад главы Подмосковья

Песков сообщил о планируемом докладе главы Московской области Воробьева Путину

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев (справа) во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет с докладом губернатора Московской области Андея Воробьева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева, он будет сегодня на приеме у президента в середине дня", - сказал Песков, говоря о планах Путина на понедельник.
Все остальные мероприятия в сегодняшнем графике президента носят закрытый характер, добавил он.
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Московская область (Подмосковье)ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковАндрей ВоробьевРоссия
 
 
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