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Путин в понедельник заслушает доклад главы Подмосковья
Путин в понедельник заслушает доклад главы Подмосковья - РИА Новости, 03.04.2023
Путин в понедельник заслушает доклад главы Подмосковья
Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет с докладом губернатора Московской области Андея Воробьева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:35
2023-04-03T12:35
2023-04-03T12:38
московская область (подмосковье)
политика
владимир путин
дмитрий песков
андрей воробьев
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет с докладом губернатора Московской области Андея Воробьева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева, он будет сегодня на приеме у президента в середине дня", - сказал Песков, говоря о планах Путина на понедельник.Все остальные мероприятия в сегодняшнем графике президента носят закрытый характер, добавил он.
https://ria.ru/20221212/podderzhka-1838155550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), политика, владимир путин, дмитрий песков, андрей воробьев, россия
Московская область (Подмосковье), Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Андрей Воробьев, Россия
Путин в понедельник заслушает доклад главы Подмосковья
Песков сообщил о планируемом докладе главы Московской области Воробьева Путину