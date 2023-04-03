https://ria.ru/20230403/podmoskove-1862619158.html

Путин в понедельник заслушает доклад главы Подмосковья

Путин в понедельник заслушает доклад главы Подмосковья - РИА Новости, 03.04.2023

Путин в понедельник заслушает доклад главы Подмосковья

Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет с докладом губернатора Московской области Андея Воробьева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:35

2023-04-03T12:35

2023-04-03T12:38

московская область (подмосковье)

политика

владимир путин

дмитрий песков

андрей воробьев

россия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет с докладом губернатора Московской области Андея Воробьева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева, он будет сегодня на приеме у президента в середине дня", - сказал Песков, говоря о планах Путина на понедельник.Все остальные мероприятия в сегодняшнем графике президента носят закрытый характер, добавил он.

https://ria.ru/20221212/podderzhka-1838155550.html

московская область (подмосковье)

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

московская область (подмосковье), политика, владимир путин, дмитрий песков, андрей воробьев, россия