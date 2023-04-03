https://ria.ru/20230403/pamyatnik-1862701226.html

В Риге снова осквернили памятник Пушкину

В Риге снова осквернили памятник Пушкину - РИА Новости, 03.04.2023

В Риге снова осквернили памятник Пушкину

В центре Риги вновь осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщил в понедельник депутат Елгавской думы, член Русского союза Латвии Андрей Пагор РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:46

2023-04-03T16:46

2023-04-03T17:06

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В центре Риги вновь осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщил в понедельник депутат Елгавской думы, член Русского союза Латвии Андрей Пагор в своем Telegram-канале. "История продолжается. Мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис не в состоянии организовать защиту памятника. Тем самым позволяя варварам безнаказанно продолжать глумиться над памятником великому поэту. Мэр не способен ничего организовать в Риге, кроме сносов памятников", - написал Пагор в телеграм-канале, разместив фотографию памятника Пушкину в парке Кронвальда, на которой видно, что памятник поэту испачкан красной и белой краской, а цилиндр в его руках - желтой и синей. Посольство России в Латвии осудило акцию и назвало ее "очередной малодушной выходкой латвийских осквернителей, вновь надругавшихся над памятником великому русскому поэту", напомнив, что это "уже третья за последние месяцы атака вандалов на данный монумент". "Становится очевидным, что указанный инцидент выходит за рамки случайных хулиганских действий и приобретает характер целенаправленной деятельности по борьбе с символами русской культуры в этой прибалтийской республике. К сожалению, мы видим, что разнузданное поведение представителей местных "национально озабоченных" кругов не встречает должного противодействия со стороны официальных властей и правоохранительных органов Латвии", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале. В российском посольстве предположили, что "определенные заинтересованные силы" умышленно создают "ореол нестабильности" вокруг памятника и "готовят общественное мнение к его сносу чуть ли не под предлогом спасения от вандалов". Дипломаты также поблагодарили жителей Латвии, которые решили отмыть памятник от краски. Ранее в СМИ и соцсетях публиковали фотографии памятника Пушкину с надетым черным пластиковым пакетом. В конце 2022 года монумент облили краской. Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20230331/pamyatnik-1862264959.html

https://ria.ru/20230327/pamyatnik-1860956393.html

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в мире, латвия, рига, россия, сергей лавров, александр пушкин