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Новое приемное отделение открылось в МОНИКИ - РИА Новости, 03.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:39 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/otdelenie-1862673405.html
Новое приемное отделение открылось в МОНИКИ
Новое приемное отделение открылось в МОНИКИ - РИА Новости, 03.04.2023
Новое приемное отделение открылось в МОНИКИ
Современное приемное отделение открылось в хирургическом корпусе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:39
2023-04-03T15:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Современное приемное отделение открылось в хирургическом корпусе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского, сообщает областной Минздрав."В МОНИКИ находится одно из самых крупных приёмных отделений Московской области. В сутки в него поступают до 200 человек. Чтобы создать максимально комфортные условия, мы внедрили там новую эффективную модель приёмного отделения. Это разделение потоков пациентов, создание больших комфортных зон ожидания. На проведение работ было направлено более 130 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Новое приёмное отделение оснащено современным медицинским оборудованием, удобной мебелью и системой кондиционирования. Предусмотрены помещения для маломобильных пациентов. Оборудованы смотровые, прививочные, перевязочные, а также кабинеты для оказания оториноларингологической и офтальмологической помощи, кабинет челюстно-лицевой хирургии."Новое отделение в три раза больше предыдущего и разделено на отдел для плановых пациентов и отдел для оказания неотложной помощи. Очень важно развести потоки, чтобы избежать очередей и максимально оперативно оказать необходимую помощь неотложным пациентам", - добавил директор МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Константин Соболев.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Здоровье - Общество

Новое приемное отделение открылось в МОНИКИ

© Фото : пресс-служба министерства здравоохранения Московской областиНовое приемное отделение открылось в МОНИКИ
Новое приемное отделение открылось в МОНИКИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Новое приемное отделение открылось в МОНИКИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Современное приемное отделение открылось в хирургическом корпусе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского, сообщает областной Минздрав.
"В МОНИКИ находится одно из самых крупных приёмных отделений Московской области. В сутки в него поступают до 200 человек. Чтобы создать максимально комфортные условия, мы внедрили там новую эффективную модель приёмного отделения. Это разделение потоков пациентов, создание больших комфортных зон ожидания. На проведение работ было направлено более 130 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Новое приёмное отделение оснащено современным медицинским оборудованием, удобной мебелью и системой кондиционирования. Предусмотрены помещения для маломобильных пациентов. Оборудованы смотровые, прививочные, перевязочные, а также кабинеты для оказания оториноларингологической и офтальмологической помощи, кабинет челюстно-лицевой хирургии.
"Новое отделение в три раза больше предыдущего и разделено на отдел для плановых пациентов и отдел для оказания неотложной помощи. Очень важно развести потоки, чтобы избежать очередей и максимально оперативно оказать необходимую помощь неотложным пациентам", - добавил директор МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Константин Соболев.
Подмосковные больницы получили 60 единиц стерилизационного медоборудования - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаЗдоровье - Общество
 
 
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