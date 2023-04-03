https://ria.ru/20230403/oruzhie-1862635416.html
В Кремле объяснили, кто будет контролировать ядерное оружие в Белоруссии
В Кремле объяснили, кто будет контролировать ядерное оружие в Белоруссии - РИА Новости, 03.04.2023
В Кремле объяснили, кто будет контролировать ядерное оружие в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу уточнить, кто будет контролировать тактическое ядерное оружие в Белоруссии, призвал ориентироваться на... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:29
2023-04-03T13:29
2023-04-03T14:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белоруссия
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу уточнить, кто будет контролировать тактическое ядерное оружие в Белоруссии, призвал ориентироваться на заявления президента РФ Владимира Путина в интервью журналисту Павлу Зарубину. Ранее посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. В интервью Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
https://ria.ru/20230403/oruzhie-1862627360.html
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РИА Новости
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безопасность, белоруссия, россия, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле объяснили, кто будет контролировать ядерное оружие в Белоруссии
Песков в ответ на вопрос о контроле ядерного оружия в Белоруссии напомнил слова Путина
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу уточнить, кто будет контролировать тактическое ядерное оружие в Белоруссии, призвал ориентироваться на заявления президента РФ Владимира Путина в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Ранее посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства.
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"Я предлагаю вам ориентироваться на разъяснения Владимира Путина, которые он сделал в интервью Павлу Зарубину, он об этом там говорил, просто перечитайте", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто из стран будет контролировать тактическое ядерное оружие, передранное Белоруссии.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. В интервью Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
Песков высказался об обучении белорусских военных управлять ядерным оружием