https://ria.ru/20230403/oruzhie-1862635416.html

В Кремле объяснили, кто будет контролировать ядерное оружие в Белоруссии

В Кремле объяснили, кто будет контролировать ядерное оружие в Белоруссии - РИА Новости, 03.04.2023

В Кремле объяснили, кто будет контролировать ядерное оружие в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу уточнить, кто будет контролировать тактическое ядерное оружие в Белоруссии, призвал ориентироваться на... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:29

2023-04-03T13:29

2023-04-03T14:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белоруссия

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу уточнить, кто будет контролировать тактическое ядерное оружие в Белоруссии, призвал ориентироваться на заявления президента РФ Владимира Путина в интервью журналисту Павлу Зарубину. Ранее посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. В интервью Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.

https://ria.ru/20230403/oruzhie-1862627360.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белоруссия, россия, владимир путин, дмитрий песков