https://ria.ru/20230403/oruzhie-1862627360.html

Песков высказался об обучении белорусских военных управлять ядерным оружием

Песков высказался об обучении белорусских военных управлять ядерным оружием - РИА Новости, 03.04.2023

Песков высказался об обучении белорусских военных управлять ядерным оружием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, начнется ли в понедельник обучение белорусских военных по управлению российским ядерным... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:03

2023-04-03T13:03

2023-04-03T13:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белоруссия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, начнется ли в понедельник обучение белорусских военных по управлению российским ядерным оружием, заявил, что "если Путин говорил, значит, так и будет". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля, а с 3 апреля приступят к обучению экипажей.

https://ria.ru/20230402/oruzhie-1862516257.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков