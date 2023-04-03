https://ria.ru/20230403/oruzhie-1862627360.html
Песков высказался об обучении белорусских военных управлять ядерным оружием
Песков высказался об обучении белорусских военных управлять ядерным оружием - РИА Новости, 03.04.2023
Песков высказался об обучении белорусских военных управлять ядерным оружием
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, начнется ли в понедельник обучение белорусских военных по управлению российским ядерным... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:03
2023-04-03T13:03
2023-04-03T13:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, начнется ли в понедельник обучение белорусских военных по управлению российским ядерным оружием, заявил, что "если Путин говорил, значит, так и будет". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля, а с 3 апреля приступят к обучению экипажей.
https://ria.ru/20230402/oruzhie-1862516257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков высказался об обучении белорусских военных управлять ядерным оружием
Песков назвал обучение белорусских экипажей управлять ядерным оружием прерогативой военных