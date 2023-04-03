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Песков высказался об обучении белорусских военных управлять ядерным оружием - РИА Новости, 03.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/oruzhie-1862627360.html
Песков высказался об обучении белорусских военных управлять ядерным оружием
Песков высказался об обучении белорусских военных управлять ядерным оружием - РИА Новости, 03.04.2023
Песков высказался об обучении белорусских военных управлять ядерным оружием
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, начнется ли в понедельник обучение белорусских военных по управлению российским ядерным... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:03
2023-04-03T13:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, начнется ли в понедельник обучение белорусских военных по управлению российским ядерным оружием, заявил, что "если Путин говорил, значит, так и будет". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля, а с 3 апреля приступят к обучению экипажей.
https://ria.ru/20230402/oruzhie-1862516257.html
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безопасность, россия, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков высказался об обучении белорусских военных управлять ядерным оружием

Песков назвал обучение белорусских экипажей управлять ядерным оружием прерогативой военных

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, начнется ли в понедельник обучение белорусских военных по управлению российским ядерным оружием, заявил, что "если Путин говорил, значит, так и будет".
«
"Если Путин говорил, значит оно так и будет, так и происходит. Но в целом это, конечно, прерогатива наших военных", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля, а с 3 апреля приступят к обучению экипажей.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелоруссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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