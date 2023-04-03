https://ria.ru/20230403/oreshnik-1862874780.html

Орешник начал массово цвести в лесопарках Москвы

Орешник начал массово цвести в лесопарках Москвы - РИА Новости, 04.04.2023

Орешник начал массово цвести в лесопарках Москвы

Орешник начал массово цвести на природных территориях Москвы, сообщается в телеграм-канале "Мосприроды". РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-03T16:48

2023-04-03T16:48

2023-04-04T12:55

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Орешник начал массово цвести на природных территориях Москвы, сообщается в телеграм-канале "Мосприроды". "На природных территориях Москвы начинает массово цвести орешник. Уже сейчас за цветением можно наблюдать, например, в природно-исторических парках "Измайлово" - недалеко от экоцентра "Царская пасека", "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино"", - говорится в сообщении. Сообщается, что орешник лесной, или лещина обыкновенная, – это многоствольный кустарник семейства берёзовых. Чаще всего именно этот кустарник цветёт одним из первых, чтобы уже к лету дать плоды. Отмечается, что орешник – один из самых ранних и обильных пыльценосов. Часто его цветение совпадает с первым весенним облётом пчёл. С цветения орешника пчеловоды начинают вести календарь цветения медоносных растений.

https://ria.ru/20221121/derevya-1832476169.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, мосприрода, деревья