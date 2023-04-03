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Пресс-конференция Василия Небензи. Прямая трансляция
Пресс-конференция Василия Небензи. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.04.2023
Пресс-конференция Василия Небензи. Прямая трансляция
Постпред при ООН Василий Небензя проводит пресс-конференцию в связи со вступлением России на пост председателя Совета Безопасности ООН. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:42
2023-04-03T19:42
2023-04-03T19:42
россия
оон
василий небензя
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Постпред при ООН Василий Небензя проводит пресс-конференцию в связи со вступлением России на пост председателя Совета Безопасности ООН.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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LIVE: Пресс-конференция Небензи в связи с началом председательства России в СБ ООН
LIVE: Пресс-конференция Небензи в связи с началом председательства России в СБ ООН
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
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россия, оон, василий небензя, видео
Россия, ООН, Василий Небензя
Пресс-конференция Василия Небензи. Прямая трансляция
Постпред при ООН Василий Небензя проводит пресс-конференцию в связи со вступлением России на пост председателя Совета Безопасности ООН.
2023-04-03T19:42
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PT62M00S
Постпред при ООН Василий Небензя проводит пресс-конференцию в связи со вступлением России на пост председателя Совета Безопасности ООН.