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Пресс-конференция Василия Небензи. Прямая трансляция

Пресс-конференция Василия Небензи. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.04.2023

Пресс-конференция Василия Небензи. Прямая трансляция

Постпред при ООН Василий Небензя проводит пресс-конференцию в связи со вступлением России на пост председателя Совета Безопасности ООН. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T19:42

2023-04-03T19:42

2023-04-03T19:42

россия

оон

василий небензя

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Постпред при ООН Василий Небензя проводит пресс-конференцию в связи со вступлением России на пост председателя Совета Безопасности ООН.

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