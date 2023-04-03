https://ria.ru/20230403/obstrel-1862713822.html

Украинские войска выпустили три снаряда по Ясиноватой в ДНР

Украинские войска выпустили три снаряда по Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 03.04.2023

Украинские войска выпустили три снаряда по Ясиноватой в ДНР

Украинские войска в 17.00 выпустили по Ясиноватой три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:21

2023-04-03T17:21

2023-04-03T17:24

специальная военная операция на украине

ясиноватая

украина

нато

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 выпустили по Ясиноватой три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.00 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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ясиноватая, украина, нато, донецкая народная республика, сцкк, происшествия