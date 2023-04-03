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Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР

Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР - РИА Новости, 03.04.2023

Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР

Украинские войска в 9.45 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Лисичанску, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:16

2023-04-03T17:16

2023-04-03T17:16

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

лисичанск

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска в 9.45 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Лисичанску, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Город Лисичанск находится вблизи линии фронта в ЛНР и регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

луганская народная республика

лисичанск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины