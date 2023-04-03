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Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР - РИА Новости, 03.04.2023
Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР
Украинские войска в 9.45 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Лисичанску, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:16
2023-04-03T17:16
2023-04-03T17:16
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
лисичанск
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска в 9.45 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Лисичанску, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Город Лисичанск находится вблизи линии фронта в ЛНР и регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
луганская народная республика
лисичанск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Лисичанск в ЛНР
Представительство ЛНР: ВСУ выпустили два снаряда натовского калибра по Лисичанску