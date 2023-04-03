https://ria.ru/20230403/obstrel-1862690290.html

При обстреле Горловки погибла женщина

При обстреле Горловки погибла женщина - РИА Новости, 03.04.2023

При обстреле Горловки погибла женщина

Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:24

2023-04-03T16:24

2023-04-03T16:24

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска открыли огонь по Горловке в 15.50, выпустив по городу пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, нато