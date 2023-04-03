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Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 03.04.2023
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08:21 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/obstrel-1862554469.html
Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 03.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T08:21
2023-04-03T08:21
донецк
донецкая народная республика
киев
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что в 07.50 было выпущено четыре снаряда такого же калибра по Киевскому району города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230403/donetsk-1862040893.html
донецк
донецкая народная республика
киев
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донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра

ВСУ обстреляли два района Донецка девятью снарядами натовского калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что в 07.50 было выпущено четыре снаряда такого же калибра по Киевскому району города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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