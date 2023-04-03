https://ria.ru/20230403/obstrel-1862554469.html

Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 03.04.2023

Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T08:21

2023-04-03T08:21

2023-04-03T08:21

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что в 07.50 было выпущено четыре снаряда такого же калибра по Киевскому району города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230403/donetsk-1862040893.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато, происшествия