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Молдавии нужна помощь, чтобы увеличить расходы на оборону, заявила Санду
Молдавии нужна помощь, чтобы увеличить расходы на оборону, заявила Санду - РИА Новости, 03.04.2023
Молдавии нужна помощь, чтобы увеличить расходы на оборону, заявила Санду
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика нуждается в помощи, чтобы укрепить систему обороны, и на этот счет ведутся переговоры с международными... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T20:17
2023-04-03T20:17
2023-04-03T20:17
в мире
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майя санду
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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика нуждается в помощи, чтобы укрепить систему обороны, и на этот счет ведутся переговоры с международными партнерами Кишинева. "Мы прилагаем усилия для укрепления системы обороны, и нам нужна помощь. Мы ведем переговоры с партнерами, чтобы добиться большего в короткий период. Молдавия увеличила расходы на оборону, но нам нужна поддержка для укрепления системы обороны", - заявила Санду на брифинге. Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. Согласно закону о государственном бюджете на 2023 год, бюджет минобороны увеличился на 649,9 миллиона леев (36,6 миллиона долларов).
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в мире, кишинев, майя санду, молдавия
В мире, Кишинев, Майя Санду, Молдавия
Молдавии нужна помощь, чтобы увеличить расходы на оборону, заявила Санду
Санду: Кишинев ведет переговоры с партнерами об укреплении системы обороны Молдавии
КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика нуждается в помощи, чтобы укрепить систему обороны, и на этот счет ведутся переговоры с международными партнерами Кишинева.
"Мы прилагаем усилия для укрепления системы обороны, и нам нужна помощь. Мы ведем переговоры с партнерами, чтобы добиться большего в короткий период. Молдавия увеличила расходы на оборону, но нам нужна поддержка для укрепления системы обороны", - заявила Санду на брифинге.
Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. Согласно закону о государственном бюджете на 2023 год, бюджет минобороны увеличился на 649,9 миллиона леев (36,6 миллиона долларов).
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