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В Москве арестовали мужчину, устроившего поножовщину в переходе метро - РИА Новости, 03.04.2023
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10:56 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/nozh-1862584296.html
В Москве арестовали мужчину, устроившего поножовщину в переходе метро
В Москве арестовали мужчину, устроившего поножовщину в переходе метро - РИА Новости, 03.04.2023
В Москве арестовали мужчину, устроившего поножовщину в переходе метро
Восемнадцатилетний юноша в ходе конфликта ударил ножом в спину 50-летнего мужчину в подуличном переходе метро в Москве, злоумышленника задержали и арестовали,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:56
2023-04-03T10:56
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Восемнадцатилетний юноша в ходе конфликта ударил ножом в спину 50-летнего мужчину в подуличном переходе метро в Москве, злоумышленника задержали и арестовали, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД. По предварительной информации ведомства, инцидент произошел ночью в подуличном переходе станции "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской ветки метро. Между четырьмя мужчинами произошел словесный конфликт, который закончился поножовщиной: один из участников, 18-летний юноша, ударил в спину "предметом, похожим на нож" 50-летнего уроженца Ставрополья. После этого юноша скрылся, бросив нож. В пресс-службе добавили, что пострадавшего доставили в больницу, его здоровью причинен тяжкий вред. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве. Когда именно произошел инцидент, не сообщается.
https://ria.ru/20230403/rozysk-1862565836.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали мужчину, устроившего поножовщину в переходе метро

В Москве арестовали мужчину, устроившего поножовщину в переходе станции "Нагатинская"

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Восемнадцатилетний юноша в ходе конфликта ударил ножом в спину 50-летнего мужчину в подуличном переходе метро в Москве, злоумышленника задержали и арестовали, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД.
По предварительной информации ведомства, инцидент произошел ночью в подуличном переходе станции "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской ветки метро. Между четырьмя мужчинами произошел словесный конфликт, который закончился поножовщиной: один из участников, 18-летний юноша, ударил в спину "предметом, похожим на нож" 50-летнего уроженца Ставрополья. После этого юноша скрылся, бросив нож.
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В пресс-службе добавили, что пострадавшего доставили в больницу, его здоровью причинен тяжкий вред.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве.
Когда именно произошел инцидент, не сообщается.
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