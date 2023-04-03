https://ria.ru/20230403/nosik-1861830980.html

Биография Владимира Носика

Биография Владимира Носика - РИА Новости, 03.04.2023

Биография Владимира Носика

Актер, народный артист России Владимир Бенедиктович Носик родился 3 апреля 1948 года в Москве в семье рабочего, этнического поляка Бенедикта Носека. Позже... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T00:51

2023-04-03T00:51

2023-04-03T00:51

справки

владимир носик

москва

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Актер, народный артист России Владимир Бенедиктович Носик родился 3 апреля 1948 года в Москве в семье рабочего, этнического поляка Бенедикта Носека. Позже фамилия трансформировалась в Носик. Перед войной родители Владимира переехали из Украины в Москву. Владимир Носик учился в школе рабочей молодежи, затем в профессионально-техническом училище на токаря, работал на заводе. Проходил срочную воинскую службу в Таманской дивизии.В 1970 году Владимир Носик окончил ВГИК (курс Бориса Бабочкина).После окончания вуза в том же году был принят в штат Театра-студии киноактера, где служил на протяжении 24 лет. Участвовал в постановках как по мировой классике ("Дурочка" Лопе де Вега, "Чудо святого Антония" Мориса Метерлинка, "Комедия ошибок" Уильяма Шекспира, "За мертвыми душами" по Николаю Гоголю), так и по произведениям советской литературы ("Директор" Юрия Нагибина, "Таня" Алексея Арбузова, "Тень" Евгения Шварца).С 1995 года Владимир Носик работает в Государственном академическом Малом театре. Среди ролей, исполненных им, – Прокопович ("Пир победителей" Александра Солженицына), господин Фаль ("Преступная мать, или Второй Тартюф" Пьера Бомарше), Басманов-старший и Василий Блаженный ("Князь Серебряный" по Алексею Толстому), Сказочник ("Снежная королева" по Евгению Шварцу), Бодаев ("Лес" Александра Островского), Чебутыкин ("Три сестры" Антона Чехова), Шприх ("Маскарад" Михаила Лермонтова), Волшебник ("Золушка" Евгения Шварца), Осип, Шпекин ("Ревизор" Николая Гоголя) и множество других. В настоящее время Владимир Носик занят в спектаклях "Собачье сердце" Михаила Булгакова, "Женитьба Бальзаминова" Александра Островского, "Мнимый больной" Жана-Батиста Мольера, "Физики" Фридриха Дюрренматта, "Мертвые души" и "Ревизор" Николая Гоголя, "Три сестры" Антона Чехова, "Недоросль" Дениса Фонвизина, "Золушка" Евгения Шварца. Помимо репертуарного театра актер работал и в антрепризе. В кино Владимир Носик дебютировал в 1966 году в маленькой роли в киноповести Игоря Добролюбова "Иду искать".Среди известных киноработ Владимира Носика: "Жили три холостяка" (1973), "Когда наступает сентябрь" (1975), "По улицам комод водили..." (1978), "О бедном гусаре замолвите слово" (1980), "Тайна записной книжки" (1981), "Звездная командировка" (1982), "Шутки в сторону" (1984), "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), "Зонтик для новобрачных" (1986), "Лиловый шар" (1987), "Гу-га" (1989), "Американский дедушка" (1993), "Лицо французской национальности" (2000), "С новым счастьем!" (1999), "Транзит для дьявола" (1999), "Главные роли" (2002), "Земский доктор" (2010), "Закрытая школа" (2011-2012), "Партия для чемпионки" (2013), "Дорога домой" (2014).Среди последних киноработ Носика: "Бегущая от любви" (2015), "Обратная сторона Луны 2" (2015), "Принцесса с севера" (2015), "Сельский учитель" (2015), "Вера" (2017), "Три сестры" (2017), "Каникулы президента" (2018), "Моя любимая свекровь. Московские каникулы" (2018). Всего на счету актера более 160 ролей. Владимиру Носику довелось работать с такими режиссерами, как Юлий Райзман, Лариса Шепитько, Яков Сегель, Александр Зархи, Эльдар Рязанов, Светлана Дружинина, Евгений Матвеев, Юрий Чулюкин, Павел Арсенов, Леонид Гайдай, Алла Сурикова, Савва Кулиш, Ежи Гофман.Народный артист РФ (2016).Владимир Носик женат. Сын Тимофей – выпускник экономического факультета ВГИКа – пропал без вести в Кармадонском ущелье вместе со съемочной группой Сергея Бодрова 20 сентября 2002 года. Дочери близнецы Екатерина и Дарья – актрисы. Старший брат – актер, народный артист России Валерий Носик (1940-1995). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, владимир носик, москва