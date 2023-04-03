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Минюст признал нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии" - РИА Новости, 03.04.2023
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16:49 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/nezhelatelnye-1862702080.html
Минюст признал нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии"
Минюст признал нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии" - РИА Новости, 03.04.2023
Минюст признал нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии"
Минюст внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную в Польше Free Nations of PostRussia Forum ("Форум... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:49
2023-04-03T16:49
россия
польша
генеральная прокуратура рф
происшествия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минюст внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную в Польше Free Nations of PostRussia Forum ("Форум свободных народов ПостРоссии"), сообщается на сайте министерства. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "Free Nations of PostRussia Forum", Польша", - говорится в сообщении. Как сообщала Генпрокуратура, деятельность организации угрожает основам конституционного строя и безопасности России, а ее руководители, иностранцы, постоянно проживающие в Литве, Великобритании, Чехии, "призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами". Постоянные эксперты форума - "лидеры этносепаратистских движений и иностранные спикеры, для которых характерна выраженная антироссийская настроенность, реализуемая в системной русофобской пропагандистской деятельности", заявляли в надзорном ведомстве. Форум также публикует в интернете "недостоверные общественно значимые сведения о специальной военной операции".
https://ria.ru/20230331/deyatelnost-1862095038.html
https://ria.ru/20230321/minyust-1859570575.html
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россия, польша, генеральная прокуратура рф, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Польша, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст признал нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии"

Минюст внес в перечень нежелательных НПО польский "Форум свободных народов ПостРоссии"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минюст внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную в Польше Free Nations of PostRussia Forum ("Форум свободных народов ПостРоссии"), сообщается на сайте министерства.
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "Free Nations of PostRussia Forum", Польша", - говорится в сообщении.
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Генпрокуратура признала деятельность латвийской НПО нежелательной
31 марта, 12:07
Как сообщала Генпрокуратура, деятельность организации угрожает основам конституционного строя и безопасности России, а ее руководители, иностранцы, постоянно проживающие в Литве, Великобритании, Чехии, "призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами".
Постоянные эксперты форума - "лидеры этносепаратистских движений и иностранные спикеры, для которых характерна выраженная антироссийская настроенность, реализуемая в системной русофобской пропагандистской деятельности", заявляли в надзорном ведомстве.
Форум также публикует в интернете "недостоверные общественно значимые сведения о специальной военной операции".
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РоссияПольшаГенеральная прокуратура РФПроисшествияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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