https://ria.ru/20230403/nezhelatelnye-1862702080.html

Минюст признал нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии"

Минюст признал нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии" - РИА Новости, 03.04.2023

Минюст признал нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии"

Минюст внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную в Польше Free Nations of PostRussia Forum ("Форум... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:49

2023-04-03T16:49

2023-04-03T16:49

россия

польша

генеральная прокуратура рф

происшествия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минюст внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную в Польше Free Nations of PostRussia Forum ("Форум свободных народов ПостРоссии"), сообщается на сайте министерства. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "Free Nations of PostRussia Forum", Польша", - говорится в сообщении. Как сообщала Генпрокуратура, деятельность организации угрожает основам конституционного строя и безопасности России, а ее руководители, иностранцы, постоянно проживающие в Литве, Великобритании, Чехии, "призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами". Постоянные эксперты форума - "лидеры этносепаратистских движений и иностранные спикеры, для которых характерна выраженная антироссийская настроенность, реализуемая в системной русофобской пропагандистской деятельности", заявляли в надзорном ведомстве. Форум также публикует в интернете "недостоверные общественно значимые сведения о специальной военной операции".

https://ria.ru/20230331/deyatelnost-1862095038.html

https://ria.ru/20230321/minyust-1859570575.html

россия

польша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, польша, генеральная прокуратура рф, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии)