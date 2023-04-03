https://ria.ru/20230403/nato-1862652780.html

НАТО не наблюдает изменений в размещении ядерного вооружения России

НАТО не наблюдает изменений в размещении ядерного вооружения России - РИА Новости, 03.04.2023

НАТО не наблюдает изменений в размещении ядерного вооружения России

НАТО пока не наблюдает каких-либо изменений в размещении ядерного вооружения России, которые требовали бы какого-либо ответа, заявил генсек альянса Йенс... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:29

2023-04-03T14:29

2023-04-03T15:03

в мире

россия

нато

украина

белоруссия

йенс столтенберг

владимир путин

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. НАТО пока не наблюдает каких-либо изменений в размещении ядерного вооружения России, которые требовали бы какого-либо ответа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."НАТО сохраняет бдительность, мы внимательно следим за тем, что делает Россия, но до сих пор мы не наблюдали каких-либо изменений в позиционировании российского ядерного оружия, которое потребовало бы изменения нашего ядерного позиционирования", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.Он также подчеркнул, что НАТО "не позволит себя запугать" и продолжит поддерживать Украину.По словам Столтенберга, НАТО внимательно следит за ситуацией вокруг потенциального развертывания ядерного оружия России в Белоруссии и обеспечивает защиту всем союзникам.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230403/ukreplenie-1862658945.html

https://ria.ru/20230403/pomosch-1862663718.html

россия

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, нато, украина, белоруссия, йенс столтенберг, владимир путин, сергей лавров