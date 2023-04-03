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НАТО не наблюдает изменений в размещении ядерного вооружения России - РИА Новости, 03.04.2023
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14:29 03.04.2023 (обновлено: 15:03 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/nato-1862652780.html
НАТО не наблюдает изменений в размещении ядерного вооружения России
НАТО не наблюдает изменений в размещении ядерного вооружения России - РИА Новости, 03.04.2023
НАТО не наблюдает изменений в размещении ядерного вооружения России
НАТО пока не наблюдает каких-либо изменений в размещении ядерного вооружения России, которые требовали бы какого-либо ответа, заявил генсек альянса Йенс... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:29
2023-04-03T15:03
в мире
россия
нато
украина
белоруссия
йенс столтенберг
владимир путин
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. НАТО пока не наблюдает каких-либо изменений в размещении ядерного вооружения России, которые требовали бы какого-либо ответа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."НАТО сохраняет бдительность, мы внимательно следим за тем, что делает Россия, но до сих пор мы не наблюдали каких-либо изменений в позиционировании российского ядерного оружия, которое потребовало бы изменения нашего ядерного позиционирования", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.Он также подчеркнул, что НАТО "не позволит себя запугать" и продолжит поддерживать Украину.По словам Столтенберга, НАТО внимательно следит за ситуацией вокруг потенциального развертывания ядерного оружия России в Белоруссии и обеспечивает защиту всем союзникам.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230403/ukreplenie-1862658945.html
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в мире, россия, нато, украина, белоруссия, йенс столтенберг, владимир путин, сергей лавров
В мире, Россия, НАТО, Украина, Белоруссия, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Сергей Лавров
НАТО не наблюдает изменений в размещении ядерного вооружения России

Генсек НАТО: альянс не наблюдает изменений в размещении ядерного вооружения России

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. НАТО пока не наблюдает каких-либо изменений в размещении ядерного вооружения России, которые требовали бы какого-либо ответа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"НАТО сохраняет бдительность, мы внимательно следим за тем, что делает Россия, но до сих пор мы не наблюдали каких-либо изменений в позиционировании российского ядерного оружия, которое потребовало бы изменения нашего ядерного позиционирования", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
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Он также подчеркнул, что НАТО "не позволит себя запугать" и продолжит поддерживать Украину.
По словам Столтенберга, НАТО внимательно следит за ситуацией вокруг потенциального развертывания ядерного оружия России в Белоруссии и обеспечивает защиту всем союзникам.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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