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Володин предложил наказывать за призыв исполнять решения против России - РИА Новости, 03.04.2023
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16:31 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/nakazanie-1862694682.html
Володин предложил наказывать за призыв исполнять решения против России
Володин предложил наказывать за призыв исполнять решения против России - РИА Новости, 03.04.2023
Володин предложил наказывать за призыв исполнять решения против России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за призывы к исполнению решений международных органов, чья деятельность направлена против РФ, предлагается ввести... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:31
2023-04-03T16:31
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за призывы к исполнению решений международных органов, чья деятельность направлена против РФ, предлагается ввести ответственность вплоть до уголовной. "Речь идет о введении запрета публичных призывов к исполнению их решений и сотрудничества с ними… Необходимо предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления. С этой целью готовятся предложения о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин предложил наказывать за призыв исполнять решения против России

Володин предложил ввести наказание за призыв исполнять решения органов против России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за призывы к исполнению решений международных органов, чья деятельность направлена против РФ, предлагается ввести ответственность вплоть до уголовной.
"Речь идет о введении запрета публичных призывов к исполнению их решений и сотрудничества с ними… Необходимо предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления. С этой целью готовятся предложения о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле
29 марта, 09:37
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
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