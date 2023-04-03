https://ria.ru/20230403/nakazanie-1862694682.html

Володин предложил наказывать за призыв исполнять решения против России

Володин предложил наказывать за призыв исполнять решения против России - РИА Новости, 03.04.2023

Володин предложил наказывать за призыв исполнять решения против России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за призывы к исполнению решений международных органов, чья деятельность направлена против РФ, предлагается ввести... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:31

2023-04-03T16:31

2023-04-03T16:31

россия

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за призывы к исполнению решений международных органов, чья деятельность направлена против РФ, предлагается ввести ответственность вплоть до уголовной. "Речь идет о введении запрета публичных призывов к исполнению их решений и сотрудничества с ними… Необходимо предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления. С этой целью готовятся предложения о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

https://ria.ru/20230329/zakony-1861445013.html

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Екатерина Зайцева

россия, вячеслав володин, госдума рф, общество