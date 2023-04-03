https://ria.ru/20230403/nakazanie-1862694682.html
Володин предложил наказывать за призыв исполнять решения против России
Володин предложил наказывать за призыв исполнять решения против России - РИА Новости, 03.04.2023
Володин предложил наказывать за призыв исполнять решения против России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за призывы к исполнению решений международных органов, чья деятельность направлена против РФ, предлагается ввести... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:31
2023-04-03T16:31
2023-04-03T16:31
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за призывы к исполнению решений международных органов, чья деятельность направлена против РФ, предлагается ввести ответственность вплоть до уголовной. "Речь идет о введении запрета публичных призывов к исполнению их решений и сотрудничества с ними… Необходимо предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления. С этой целью готовятся предложения о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
https://ria.ru/20230329/zakony-1861445013.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_73:0:2422:1762_1920x0_80_0_0_aa590bd83b0073982fb91e176da3828e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин предложил наказывать за призыв исполнять решения против России
Володин предложил ввести наказание за призыв исполнять решения органов против России
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за призывы к исполнению решений международных органов, чья деятельность направлена против РФ, предлагается ввести ответственность вплоть до уголовной.
"Речь идет о введении запрета публичных призывов к исполнению их решений и сотрудничества с ними… Необходимо предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления. С этой целью готовятся предложения о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле